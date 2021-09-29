Echo Glow من أمازون لدردشة الفيديو مع ألعاب مدمجة لإبقاء الأطفال متفاعلين

دبي - يزن راشد - تعلن شركة أمازون كل فترة وأخرى عن منتجات غريبة، والتي تكون محتاجة لبعض الشرح والتوضيح. لكن هذا لا يمنع أن بعض تلك المنتجات تكون فعلًا مميزة وجذابة. ولعل Echo Glow قد يفوز بلقب أغرب منتج في السنوات الأخيرة من أمازون.

ويقدم هذا الجهاز فكرة جديدة. حيث إنه عبارة عن جهاز يستخدم في مكالمات واجتماعات الفيديو. لكنه في نفس الوقت يأتي مع آلة عرض مدمجة فيه، وهي التي تعرض محتواها على المكتب أو الطاولة التي يرتكز عليها الجهاز.

وتوجه أمازون هذا المنتج للأطفال وصغار السن والذين يملّون سريعًا من مكالمات الفيديو. نظرًا لأن آلة العرض المدمجة تعرض محتوى تفاعلي لهؤلاء الأطفال. مثل ألعاب الفيديو أو الكتب أو حتى الألغاز البسيطة.

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ويباع منتج Amazon Echo Glow بسعر 299.99 دولارًا أمريكيًا، وذلك عندما يتوفر بشكل موسع. حيث إنه متاح حاليًا ضمن برنامج الدعوات الخاص بأمازون تمامًا مثل طائرات Ring Always الجديدة. ويأتي الجهاز مع اشتراك مجاني لمدة عام كامل في محتوى Amazon Kids Plus إلى جانب ضمان لمدة عامين.

ويتم تثبيت الجهاز وتركيبه ومن ثم يمكن للمستخدمين أن يقوموا بالتحكم في المحتوى من خلال خدمة الرقابة الأبوية الخاصة بأمازون. وذلك حتى يتم منع الأطفال من إجراء مكالمات مع أشخاص عشوائيين غير موثوقين.

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Echo Glow من أمازون لدردشة الفيديو

يتم الاعتماد على تطبيق مخصص للتواصل وهو Amazon Glow. ويقوم الطرف الآخر بتثبيت التطبيق على حاسبه اللوحي سواء كان آيباد أو أندرويد إلى جانب حواسيب Fire اللوحية من أمازون والتي ستأتي قريبًا. ويمكن استخدام الهاتف الذكي إلا أن التجربة لن تكون مثالية.

وقد تم توجيه الجهاز للأطفال من سن 3 إلى 9 سنوات، ومن خلاله سيتواصلون مع الآباء أو حتى الأجداد. ولعل هذا يشكل تحدي إضافي. حيث إن الآباء سيكون عليهم أن يتعلموا كيفية استخدامه، ومن ثم يعلموا أطفالهم من ناحية، وباقي أفراد الأسرة من ناحية أخرى. وقد تزداد الصعوبة عند تعليم كبار السن كيفية استخدامه.

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ويأتي جهاز Echo Glow الجديد من أمازون مع شاشة بقياس 8 إنش مع القدرة على عرض 19 إنشًا على المكتب أو الطاولة، وتحديدًا على القطعة البيضاء المستوية التي تأتي مع الجهاز. ويمكن للأطفال أن يتصلوا بالأشخاص المسجلين على الجهاز بسرعة، لتبدأ بعد ذلك مكالمة فيدو تقليدية.

ويتم عكس المحتوى المعروض من طرف جهاز العرض المدمج في الجهاز للطرف الأخر. وذلك يوصى باستخدام جهاز لوحي وليس هاتفًا ذكيًا في هذه المكالمات.

ويمكن للطفل أن يستمتع بعشرات الألعاب والمحتويات الموجودة ضمن اشتراك Kids Plus وهو الذي سيكلف أولياء الأمور 2.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا بعد انتهاء العام المجاني الذي يبدأ عند شراء الجهاز. ومن المتوقع أن تبيع الشركة إضافات وإكسسوارات للجهاز في المستقبل.

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