مايكروسوفت تطرح دعم ألعاب Dolby Vision لمنصاتها

دبي - يزن راشد - شركة مايكروسوفت دعم ألعاب Dolby Vision لمنصات Xbox Series X و Xbox Series S. وتخضع الميزة للاختبار منذ شهر مايو. وتتوفر في أكثر من 100 لعبة بتقنية HDR في المستقبل.

وبينما تدعم منصات إكس بوكس معيار HDR10 منذ سنوات، تظهر ألعاب Dolby Vision أولاً عبر منصات إكس بوكس وتقدم دعمًا للبيانات الوصفية الديناميكية.

وتقول مايكروسوفت إن هذا يجب أن يؤدي إلى إبرازات أكثر إشراقًا وتباينًا أكثر حدة وألوانًا أكثر حيوية.

وأضافت: هناك أكثر من 100 لعبة HDR من الجيل التالي تم تحسينها لمنصات Xbox Series X و Xbox Series S تحتوي على Dolby Vision. وترى في المستقبل المزيد من الألعاب مثل Halo Infinite تستفيد بشكل كامل من Dolby Vision.

وتدعم نحو 10 ألعاب Dolby Vision عند إطلاقها، وذلك وفقًا لقائمة عبر موقع إكس بوكس على الويب. ولكن الشركة تعد بتحسين أكثر من 100 لعبة قريبًا.

اقرأ أيضًا: مايكروسوفت إيدج يصل إلى منصات إكس بوكس

مايكروسوفت تتعاون مع Dolby

تتضمن ألعاب F1 2021 و Psychonauts 2 و Microsoft Flight Simulator و Gears 5 و Borderlands 3 و Immortals Fenyx Rising و Guardians of the Galaxy و Call of Duty: Black Ops Cold War و DIRT 5 و Metro Exodus دعم Dolby Vision.

وتعمل الشركة أيضًا مع Dolby لجلب بعض مزايا Dolby Vision إلى ألعاب HDR10 و Auto HDR الحالية. وتقدم مايكروسوفت إمكانات تحسين مرئية جديدة تستخدم تقنية Dolby Vision لتقديم تجربة بصرية محسنة لآلاف ألعاب HDR10 و Auto HDR الحالية.

ويمكن للمطورين الاختيار بين دمج Dolby Vision في محرك لعبتهم أو الاستفادة من تقنية Dolby Vision المدمجة داخل منصة مطوري إكس بوكس.

ويشار إلى أن الألعاب التي تستخدم Auto HDR ليست ألعاب Dolby Vision حقيقية. ولكن عملاقة البرمجيات تقول إنها تستفيد من تقنية Dolby Vision. وذلك لرسم الخرائط عبر إكس بوكس لعرض صور أكثر دقة عبر أجهزة تلفزيون Dolby Vision.

وتحتاج إلى تلفزيون Dolby Vision متوافق للاستفادة من هذه الميزة الجديدة عبر منصات Xbox Series X و Xbox Series S. وتوصي الشركة أيضًا بتمكين الوضع التلقائي لوقت الاستجابة المنخفض ALLM. ويتوافق Dolby Vision مع ALLM ومعدل التحديث المتغير VRR وألعاب 120 هرتز.

اقرأ أيضًا: مايكروسوفت تتيح xCloud رسميًا عبر ويندوز