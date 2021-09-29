كل ما أعلنت عنه أمازون خلال حدث الأجهزة

دبي - يزن راشد - عقدت شركة أمازون حدثًا للأجهزة عرضت من خلاله العديد من المنتجات مثل منظمات الحرارة الذكية وكاميرات المراقبة الطائرة وأجهزة Echo الجديدة ومنتجات Ring الجديدة وخدماتها، وحتى روبوت مساعد منزلي اسمه Astro.

أمازون سمارت ترموستات

كشفت شركة أمازون عن حماستها تجاه الوعد بالحوسبة المحيطة من خلال افتتاح حدث الأجهزة الخاص بها في الخريف مع ترموستات ذكي جديد.

ومثل تلك التي رأيناها من Nest، يقوم الجهاز تلقائيًا بضبط بيئتك الداخلية عندما يكتشف أنك في المنزل وبناءً على التفضيلات الأخرى التي تم تعلمها.

وقامت الشركة ببناء قدرة أليكسا على التصرف وفقًا للحدس على مدار السنوات القليلة الماضية. ويعتمد منظم الحرارة على الاتصال العميق بالذكاء الاصطناعي المساعد لفهم ما يجب عليه فعله ومتى.

وتقول الشركة إنها طورت الجهاز الجديد بالشراكة مع Resideo، صانعة منظمات الحرارة الذكية Honeywell Home. وأكدت عملاقة التجارة الإلكترونية أيضًا أنه قابل للعمل مع معظم أنظمة HVAC الحالية بجهد 24 فولط.

وفتحت الشركة باب الطلبات المسبقة لجهاز Amazon Smart Thermostat بقيمة 59.99 دولار، مع تاريخ إصدار في 4 نوفمبر.

Echo Show 15

أعلنت أمازون عن أكبر شاشة عرض ذكية لها حتى الآن، وهي Echo Show 15، بقيمة 249.99 دولار. وتتميز بشاشة بقياس 15.6 إنشًا بدقة 1080 بكسل عالية الدقة تم تصميمها لتكون مركزًا مشتركًا للعائلات. وتحتوي على شريحة AZ2 جديدة.

ويبدو جهاز Echo Show القابل للتثبيت على الحائط وكأنه صورة مؤطرة، ويقصد به نوع من الاندماج في الغرفة مع توفير الوصول بنقرة واحدة إلى أشياء مثل التذكيرات والتقويمات وعروض كاميرا الأمان. يعمل بشكل عمودي أو أفقي.

كشف الصوت المخصص

تتمكن الآن من تعليم أليكسا التعرف على الأصوات الجديدة وتنفيذ الإجراءات عندما تسمعها. المثال المعطى هو تعليم أليكسا التعرف على صوت التنبيه الذي تصدره ثلاجتك عندما تترك مفتوحة وإرسال إشعار إليك.

وتتمكن أيضًا من جعل بعض أجهزة Echo تصدر موجة غير مسموعة من الموجات فوق الصوتية يمكنها اكتشاف ما إذا كان منزلك مشغولاً وإيقاف تشغيل الأجهزة المتوافقة تلقائيًا.



Hey Disney

أعلنت أمازون وديزني عن مساعد صوتي مخصص يسمى Hey Disney الذي يكون متاحًا عبر أجهزة Echo المثبتة في مواقع منتجع والت ديزني.

وعلى عكس مساعد الشركة الداخلي، يتم استخدام Hey Disney لاستفسارات خدمة العملاء، من أجل مساعدة زوار عالم ديزني أو ديزني لاند في العثور على إجابات للأسئلة الخاصة بالمنتزه. مثل موعد افتتاح المتنزه، وموعد وصول الحافلة التالية.

ويتاح المساعد الصوتي المخصص Hey Disney أيضًا للأشخاص الذين لا يقيمون في حدائق ديزني. وتقول الشركة إنه يستطيع تقديم النكات والحقائق الممتعة وأكثر من 1000 تفاعل سحري قدمته شخصيات ديزني.

Echo Glow



تركز شركة أمازون بشدة على مكالمات الفيديو مع الأجداد خلال الوباء. لذلك تبني جهازًا لوحيًا تفاعليًا للأطفال والعائلات. إذ يعتبر Echo Glow الجديد بمثابة جهاز مؤتمرات عبر الفيديو مصمم للأطفال.

وتعمل الشاشة ذات 8 إنشات على توصيل الطفل بأحد أفراد الأسرة البعيدين. بينما يقوم جهاز عرض مدمج ببث لعبة على السطح الحساس للمس أمامه.

ويمكن لأفراد العائلة على الطرف الآخر من مكالمة الفيديو اللعب أثناء الدردشة والتفاعل مع اللعبة عبر الجهاز اللوحي.

وتعمل الشركة على الألعاب بالشراكة مع ديزني وماتيل ونيكلوديون. ويتم إطلاقه بسعر الوصول المبكر البالغ 250 دولار، ويرتفع السعر لاحقًا إلى 299 دولار.

Halo View

تغوص أمازون بشكل أعمق في مجال التمرين والصحة، حيث أطلقت هذه المرة سوار معصم مقاوم للماء Halo View بسعر 80 دولار على طراز فيتبيت مع شاشة مدمجة AMOLED ملونة، وذلك بسعر 79.99 دولار.

وتطلق أيضًا Halo Fitness، وهي مجموعة من مئات تمارين الفيديو القابلة للبث المباشر، و Halo Nutrition، التي تهدف إلى المساعدة في تخطيط الوجبات والتسوق من البقالة.

كاميرا المراقبة الطائرة من أمازون

أعلنت الشركة عن أنها تطرح كاميرا المراقبة الطائرة Always Home Cam للشراء الآن على أساس الدعوة فقط بسعر 249.99 دولار.

وتعتبر Always Home Cam عبارة عن كاميرا Ring متصلة بطائرة مسيرة يمكنها الطيران في مسارات محددة مسبقًا في منزلك عند تشغيلها عبر مستشعر Ring Alarm أو من تطبيق Ring.

حارس الأمن الافتراضي من أمازون

تطلق Ring خدمة اشتراك جديدة تتيح للعملاء في مركز مراقبة احترافي الاستجابة لتنبيهات حركة محددة عبر أي كاميرا خارجية من Ring واتخاذ الإجراءات نيابة عنك.

ويتطلب حارس الأمن الافتراضي نظام أمان منزلي Ring Alarm للعمل ويكلف 99 دولار شهريًا بالإضافة إلى اشتراك Ring Protect Plus الشهري بقيمة 20 دولار للمراقبة الاحترافية.

ويعمل مع أي من الكاميرات الخارجية السلكية الخاصة بشركة Ring (بما في ذلك جميع أجراس الباب السلكية وكاميرا Spotlight وكاميرا Stick-up وكاميرات الإضاءة الكاشفة).

وتختار ما تتم مراقبته من خلال تطبيق Ring، وعندما تكتشف الكاميرا حدثًا متحركًا أثناء تشغيل Ring Alarm، فإنه يتم تنبيه شركة المراقبة وتستجيب بناءً على ما تراه.

ويستخدم الوكيل سلسلة من الإرشادات وتفضيلاتك لتخصيص استجابة ويمكنه استخدام ميزات مثل التحدث ثنائي الاتجاه للكاميرا للتواصل مع الزائر أو تشغيل صفارات الإنذار أو إرسال خدمات الطوارئ.

أمن موقع العمل من أمازون

تقوم Ring أيضًا ببناء مجموعة خاصة من الأجهزة التي تم ضبطها لأغراض البناء ومواقع عمل المقاول. بحيث يمثل Ring Jobsite Security نظام أمان جديد مصمم لمواقع الإنشاءات بالشراكة مع Home Depot.

ويمكن أن تساعد هذه الأجهزة في القيام بأشياء مثل مراقبة ما إذا كانت البوابات مفتوحة أو مغلقة. وتأتي ضمن حافظة صلبة لنقل النظام من موقع إلى موقع. ويكلف 399.99 دولار.

أشياء جديدة من Blink

استحوذت أمازون على شركة Blink في عام 2017. ومن ثم استحوذت على شركة أخرى لتصنيع كاميرات الأمان مع Ring في عام 2018. وبدلاً من دمج العلامتين التجاريتين في علامة تجارية واحدة، لا تزال Blink هي الخط الأقل تكلفة بشكل عام.

وأعلنت العلامة التجارية عن جرس باب ذكي Blink Video Doorbell بقيمة 50 دولار مع فيديو بدقة 1080 بكسل وعمر بطارية لمدة عامين. وهو جاهز للاستخدام في أي منزل بفضل التصميم المناسب للتركيب السلكي أو الخالي من الأسلاك. ويدعم الرؤية الليلية واكتشاف الحركة والتغذية الصوتية الثنائية الاتجاه والتكامل مع أليكسا.

وهناك حامل مصباح كشاف Blink Floodlight Camera بسعر 40 دولار للكاميرا الموجودة في الهواء الطلق. وهو قادر على إنتاج 700 لومن عندما يكتشف الحركة. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضًا حامل لوحة شمسية Blink Solar Panel Mount بقيمة 50 دولار.

Astro

كشفت أمازون عن روبوت مساعد منزلي، يدعى Astro، يمكنه المساعدة في مراقبة أمن المنزل والعمل كجهاز محمول.

ويحتوي على شاشة تعمل باللمس بقياس 10 إنشات يمكنها إظهار الوجه وتنطلق حول منزلك عبر عجلات. ويمكنك طلب دعوة لشرائه كجزء من برنامج Day One، وتكلفته 999.99 دولار ويرتفع السعر لاحقًا إلى 1449 دولار. ويبدأ الروبوت بالشحن إلى عملاء محددين في وقت لاحق من هذا العام.