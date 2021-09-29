دبي تسمح بتداول العملات المشفرة بشكل قانوني

دبي - يزن راشد - توصل المنظمون الماليون في الإمارات العربية المتحدة إلى صيغة تسمح رسميًا بتداول العملات المشفرة ودعمها. وذلك في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وأعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي DWTCA أنها وقعت اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA لدعم تنظيم وتداول أصول التشفير داخل المنطقة الحرة DWTCA.

وتؤسس المبادرة الجديدة إطار عمل يمكن سلطة مركز دبي التجاري العالمي من إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.

وكجزء من الاتفاقية، تشرف هيئة الأوراق المالية والسلع نتيجة لذلك على الأنشطة الرئيسية المتعلقة بالعملات المشفرة. مثل عمليات الإصدار والإدراج والتداول والترخيص.

وبحسب الإعلان، وقعت الاتفاقية مريم السويدي، نائبة الرئيس التنفيذي لقطاعات الترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، بالإضافة إلى مسؤول تنفيذي في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وقالت السويدي إن المشروع الجديد يتماشى مع التزام سلطة مركز دبي التجاري العالمي بتوسيع خدماتها كمنطقة حرة. إلى جانب دعم التقنيات الجديدة مثل الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.

وأضافت: مع استمرار دبي في سعيها نحو الابتكار والاقتصاد الرقمي، تتطلع سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى دعم الشركات التي تدعمها تقنيات البلوك تشين والتشفير.

من جانبه قال هلال سعيد المري: تحرص سلطة مركز دبي التجاري العالمي من خلال توسيع نطاق خدماتها على تعزيز مكانتها. وذلك لتصبح من المناطق الحرة المفضلة لمجتمع الاستثمار الدولي ومجتمع ريادة الأعمال.

وأضاف: تتيح اتفاقيتنا مع هيئة الأوراق المالية والسلع لسلطة مركز دبي التجاري العالمي توسيع إطارها التنظيمي ومجموعة التراخيص والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى توسيع نطاق الإشراف المركزي للهيئة على سوق الأصول المشفرة لمنطقتنا الحرة.

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دبي تستعد للاستفادة من نمو العملات المشفرة

أبرمت السلطات سابقًا اتفاقية مماثلة لتحفيز تطوير صناعة التشفير في سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي في شهر مايو.

نتيجة لذلك تعزز الاتفاقية الجديدة التزام الإمارات المتزايد بأن تصبح مركزًا عالميًا صديقًا للعملات المشفرة.

وأعلن وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، في شهر أبريل أن العملات والأصول المشفرة تمثلان مفتاحًا لخطط الدولة لمضاعفة اقتصادها في 10 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك أدرجت ناسداك دبي صندوق بيتكوين BTC العام في شهر يونيو. وذلك من قبل مدير صندوق استثمار الأصول الرقمية الكندي 3iQ.

ومن المرجح أن تستفيد دبي من سوق التشفير المتوسع في الشرق الأوسط. إذ يقبل المنظمون المحليون بشكل متزايد على التقنيات المتعلقة بالبلوك تشين.

ووفقًا لبيانات من شبكة العدالة الضريبية. أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر الملاذات الضريبية الأسرع نموًا في العالم في شهر مارس 2021. وذلك إلى جانب سويسرا وبرمودا.

علاوة على ذلك عززت دولة الإمارات العربية المتحدة وجودها في صناعة الأصول الرقمية مؤخرًا. من ناحية أخرى انضمت الإمارات في شهر يوليو إلى السباق العالمي للعملة الرقمية للبنك المركزي CBDC.

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