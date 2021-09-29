شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر الساعات الذكية للعام الحالى المصنوعة من الفولاذ والمنتظر إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون Withings قد صنعت واحدة من أكثر الساعات الذكية المرغوبة لهذا العام، وتضع ScanWatch Horizon الجديدة تقنية ScanWatch للصحة واللياقة البدنية الممتازة بالفعل داخل علبة ساعة غواص شائعة للغاية، وتأتي مع قرص وإطار أزرق أو أخضر للاستفادة من أحدث الاتجاهات في تصميم الساعة.

ووفقا لموقع digital trend التقنى قال على الرغم من شهرة ساعات الغواص الميكانيكية ، إلا أنها ليست ممثلة جيدًا فى عالم الساعات الذكية ويبدو أن Withings قد حصلت على التصميم المناسب تمامًا لـ Horizon.

ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويبلغ قياس العلبة 43 مم - أكبر قليلاً من ساعة ScanWatch 42 مم - وسمكها 13 مم، مع بلور الياقوت المسطح المقاوم للخدش فوق الاتصال الهاتفى.

كما أن الإطار الدوار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وله علامات دقيقة محفورة بالليزر، في حين أن الميناء مزود بمؤشرات كبيرة الحجم وعقارب كبيرة، وكلاهما به طلاء مضيء، كما إنها مقاومة للماء حتى 10ATM أو 100 متر، ويمكنك الحصول على مجموعة من الأحزمة في الصندوق، مع شريط ربط معدنى من المحار لإطلالة يومية أنيقة أو حزام من المطاط الفلوري للرياضة أو الغوص.

وهناك تعقيدان على الاتصال الهاتفي، ومنها مؤشر بسيط لعدد الخطوات في النصف السفلي لإظهار التقدم نحو هدفك اليومي ، وشاشة PMOLED صغيرة في النصف العلوي، والتي تعرض الإشعارات والبيانات الصحية التفصيلية، وتتضمن المستشعرات الموجودة على الساعة مستشعر معدل ضربات القلب، ومستشعر SpO2 لبيانات الأكسجين في الدم ، وأقطاب كهربائية لأخذ مخطط كهربية القلب.

تتعقب الساعة 30 تمرينًا مختلفًا ونومًا، وتتميز بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومقياس الارتفاع لملاحظة التغيرات في الارتفاع ، وتستخدم مستشعراتها للتحذير من كل من الرجفان الأذيني واضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم

ومن المقدر أن تدوم البطارية داخل ScanWatch Horizon لمدة 30 يومًا قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن، كما يستخدم Bluetooth Low Energy للاتصال بهاتفك ، عندما يعرض الإشعارات على الشاشة الصغيرة، تطبيق Withings Health Mate مطلوب ، وهو متاح لنظامي التشغيل iOS و Android. أضاف Withings أيضًا دعمًا لـ Apple Health و Google Fit و Strava و MyFitnessPal.

وستطلق ويثينغز ScanWatch Horizon في المملكة المتحدة في 29 سبتمبر مقابل 500 جنيه إسترليني، أو حوالي 677 دولارًا، وهو ما يقرب من ضعف سعر ScanWatch 42 ملم، كما سيُباع من خلال متجر Withings على الإنترنت وعبر Amazon.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد تاريخ إطلاق في الولايات المتحدة، وهذا ليس مفاجئًا لأن Withings لم تصدر بعد ScanWatch الأصلي، وعلى الأرجح بسبب التأخير المستمر في عملية موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) لأجهزة مثل هذه.