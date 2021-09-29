شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا توشك ناسا على قطع الاتصال بمستكشفي المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناسا على وشك قطع الاتصالات مع مركباتها الجوالة على المريخ والمستكشفين الآليين الآخرين على الكوكب الأحمر، وهناك سبب وجيه لهذه الخطوة وستستأنف العمليات العادية قريبًا.

ويعد التوقف ضروريًا لأن المدارات الحالية للأرض والمريخ تعني أن الكوكبين يقعان على جانبين متقابلين من الشمس، وهو وضع يحدث مرة كل عامين، وفقا لما ذكره موقع digital trend التقنى.

ويؤثر تحديد الموقع، المعروف باسم الاقتران الشمسي، على إشارات اتصالات ناسا ويمكن أن يعطل الأوامر المرسلة إلى المثابرة والإبداع والفضول ومركبة إنسايت وثلاثة مركبات على مدار على المريخ، وفي أسوأ السيناريوهات، قد تؤدي الأوامر الفاسدة إلى توقف المستكشفين عن العمل.

لكن إغلاق الاتصالات سيستمر لفترة قصيرة فقط، من 2 أكتوبر حتى 16 أكتوبر.

ويتم تكليف المركبات الجوالة ببعض المهام البسيطة نسبيًا للقيام بها عندما يكونون بعيدين عن الاتصال بأبناء الأرض، لذلك لن يتسكعوا وهم يتلاعبون بإبهامهم الآليين، سيتم تخزين أي بيانات يجمعونها وإرسالها إلى الأرض بمجرد استئناف الاتصالات في منتصف أكتوبر.

ووفقًا لوكالة ناسا، إليك ما سيحصل عليه كل مستكشف خلال فترة الاستراحة: سوف تقوم مركبة المثابرة التابعة لوكالة ناسا، والتي وصلت إلى الكوكب الأحمر بطريقة مذهلة في فبراير 2021، بأخذ قياسات الطقس باستخدام مستشعرات MEDA (محلل ديناميات المريخ)، والبحث عن شياطين الغبار بكاميراتها، وتشغيل RIMFAX (Radar Imager for Mars ') التجربة تحت السطحية) الرادار ، ويسجل الأصوات بميكروفوناته.

كما ستبقى طائرة هليكوبتر Ingenuity Mars ، التي وصلت مع المثابرة وسرعان ما أصبحت أول طائرة تحقق طيرانًا محكومًا ومحركًا على كوكب آخر، في موقعها الحالي على بعد 575 قدمًا (175 مترًا) من المثابرة وإبلاغ مكانتها للمركبة الجوالة بشكل منتظم أساس.

وستجري المركبة Curiosity ، التي وصلت إلى المريخ في عام 2012 وتستمر في استكشاف سطح المريخ قياسات الطقس باستخدام مستشعرات REMS (محطة روفر للمراقبة البيئية) ، وستأخذ قياسات الإشعاع باستخدام RAD (كاشف تقييم الإشعاع) و DAN (Dynamic Albedo of النيوترونات) ، وتستخدم كاميراتها للبحث عن شياطين الغبار