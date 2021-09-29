الكرملين: لا نستبعد اتخاذ إجراءات ضد “يوتيوب”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 46 دقيقة

اتهم الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف منصة “يوتيوب” بممارسة الرقابة بحق قناة RT، ولم يستبعد اتخاذ “إجراءات” ضدها لإرغامها على الامتثال للتشريعات الروسية.

جاء ذلك في تعليقات بيسكوف على قيام “يوتيوب” بحذف حساب قناة RT DE الناطقة بالألمانية وحساب Der Fehlende Part التابع لها، دون إمكانية الاستعادة، متهما إياهما بانتهاك قواعد المنصة.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عن احتمال حجب “يوتيوب” في روسيا بعد ما قامت به: معاملة “يوتيوب” لقناة RT مرتبطة بدوافع الرقابة، وتظهر فيها دلائل على انتهاك القوانين الروسية.. وإذا خلصت هيئتنا المعنية إلى أن هذا يمثل انتهاكا لقوانيننا، فلا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نستبعد إ مكانية اتخاذ إجراءات لإجبار هذه المنصة على الامتثال لقوانيننا.

وفي وقت سابق طالبت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات شركة “غوغل” برفع القيود عن الحسابات التابعة لقناة RT على موقع “يوتيوب”، مشيرة إلى إمكانية فرض غرامة مالية قد تصل إلى 3 ملايين روبل (أكثر من 40 ألف دولار) على الشركة في حال رفضها المطالب الروسية.

من جانبها، قالت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن قرار حذف القناتين الروسيتين اتخذها “يوتيوب” لوحده ولا علاقة للسلطات الألمانية به.