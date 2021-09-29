مكبر صوت جديد من ايكيا وسونوس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - أعلنت شركتا ايكيا وسونوس رسميًا عن الجيل الثاني من مكبر صوت مصباح الطاولة Symfonisk. وذكرت التقارير الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أن المنتج كان في طور الإعداد، وتم تسريب تصميمه، الذي أصبح الآن أكثر قابلية للتخصيص ويأتي بأنماط مختلفة.

وبعد إطلاق مكبر صوت مصباح الطاولة الأصلي Symfonisk لأول مرة في عام 2019، عادت الشركتان مع الجيل الثاني.

ويتميز Symfonisk الجديد بتصميم جديد مع خيارات متعددة للقاعدة ودعم AirPlay 2 وتحسين الصوت والمزيد.

ويتوفر مكبر صوت مصباح الطاولة Symfonisk الجديد في متاجر ايكيا بالولايات المتحدة، والموقع الإلكتروني للولايات المتحدة، وأسواق مختارة في أوروبا اعتبارًا من 12 أكتوبر. ويتم توسيعه ليشمل جميع أسواق الشركة في عام 2022.

وتعمل شركة ايكيا على تغيير طريقة بيع النموذج الجديد، إذ تبيع هذه المرة قاعدة المصباح (المتوفرة باللونين الأسود أو الأبيض) بشكل منفصل عن نمطين مختلفين من أغطية المصابيح.

ويمكنك الحصول على غطاء زجاجي معتم مفتوح من الأعلى. ولكن هناك أيضًا غطاء زجاجي أسود أكثر شفافية.

ويبدو عاكس الضوء المصنوع من القماش مختلفًا تمامًا عن التصميم الزجاجي. ومثل القاعدة، يأتي أيضًا باللون الأسود أو الأبيض.

وهناك أيضًا توافق موسع مع المصابيح. وتقول الشركة إن الجيل الثاني من مكبر صوت مصباح الطاولة يدعم نطاقًا أوسع من المصابيح بفضل مقبس E26/E27 المضاف.

وأصبحت أدوات التحكم موجودة الآن عبر المصباح نفسه، حيث إن اللوحة السفلية للنموذج الأصلي لم تعد موجودة.

يبلغ سعر قاعدة المصباح 140 دولار، و 39 دولار لعاكس الضوء الزجاجي، وظل النسيج بسعر 29 دولار. ويجعل هذا سعر القطعتين معًا 169 دولار أو 179 دولار.

وكان مكبر صوت مصباح الطاولة الأصلي Symfonisk يكلف في البداية 179 دولار عند إصداره. وارتفع لاحقًا بمقدار 10 دولارات. لذلك فأنت تدفع نفس المبلغ مقابل الجيل الثاني.

وتقول الشركتان إن المصباح الجديد يتميز بهندسة صوتية أعيد تصميمها بالكامل، التي، على غرار مكبر صوت الجدار Symfonisk، تستخدم دليل موجي مخصصًا لإنتاج صوت يمكنه تغطية غرفة كاملة بالموسيقى.

ومثل جميع المنتجات الأخرى في سلسلة Symfonisk، يمكن استخدام مكبر صوت مصباح الطاولة الجديد بمفرده. ولكن يمكن أيضًا إضافته إلى نظام سونوس المتعدد الغرف.

كما أنه يدعم AirPlay 2 من آبل. والفكرة وراء التشكيلة هي مزج التكنولوجيا بتصميم يتناسب بشكل طبيعي مع ديكور المنزل.