تكنولوجيا: أمازون تكشف عن جرس باب ذكي من Blink بسعر 50 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة أمازون اليوم خلال حدث الأجهزة الخاص بها عن جرس باب ذكي مقدم من العلامة التجارية التابعة لها Blink، وهو Blink Video Doorbell البالغ سعره 50 دولار أمريكي والذي يوفر كاميرا بدقة عالية بدون تشويش.

وحسبما ذكرت الشركة، يلتقط هذا الجهاز الفيديو بدقة 1080 بكسل، و يدعم تكامل أليكسا. كما انه مناسب للاستخدام بشكل سلكي او لاسلكي، ويوجد خيار تخزين اللقطات على محرك أقراص USB مصغر (عند توصيله بوحدة Sync Module 2) او عن طريق الاشتراك في التخزين السحابي.

يأتي الجهاز مزود بطاريتان AA يعملان حتى عامين، وذلك من خلال الاتصال السلكي. لم تذكر Blink المدة التي سيستغرقها جرس الباب مع الاتصال اللاسلكي، ولكن بالتأكيد ستكون مدة أقل من الاتصال السلكي.

وعلاوةً على ذلك، يدعم الجهاز الرؤية الليلية واكتشاف الحركة والتغذية الصوتية الثنائية الاتجاه والتكامل مع أليكسا.

هناك أيضًا حامل مصباح كشاف يسمى Blink Floodlight Camera بسعر 40 دولار والذي يقترن بكاميرا Blink Outdoor للاستحمام في فناء منزلك، وهو قادر على إنتاج 700 لومن من ضوء LED كلما كانت هناك حركة.

كما ان هناك أيضًا حامل لوحة شمسية يسمى Blink Solar Panel Mount والذي لم تذكر Blink سعره بشكل منفصل، ولكن يمكنك شرائه كجزء من حزمة (الكاميرا + حامل اللوحة الشمسية) بسعر 130 دولار. تأتي حزمة (الكاميرا + حامل مصباح كشاف) بسعر 140 دولار.

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