تكنولوجيا: مايكروسوفت تدعم تقنية Dolby Vision للألعاب في أجهزة Xbox Series X وS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البرمجيات رسمياً اليوم عن دعم تقنية Dolby Vision في الألعاب على أجهزة Xbox Series X وS اليوم.

تتوفر خلال الفترة القادمة تقنية Dolby Vision في أكثر من 100 لعبة HDR، واليوم تؤكد مايكروسوفت على دعم التقنية في أجهزة Xbox Series X وS في البداية، على أن تتوفر في مزيد من الإصدارات لاحقاً.

كما تؤكد مايكروسوفت على أن تقنية Dolby Vision ستقدم سطوع وتباين ألعاب في صورة الألعاب، كما تدعم الألعاب بألوان أكثر حيوية وإشراق.

ولقد أضيفت تحسينات على أكثر من 100 لعبة HDR من العناوين الجديدة لأجهزة Series X / S والتي ستدعم تقنية Dolby Vision، أيضاً من المقرر أن تصل الميزة لمزيد من الألعاب مثل”Halo Infinite”.

أيضاً أكدت “Katie Slattery” على أن التقنية ستتوفر اليوم لعدد 10 من الألعاب، وهو ما أكدت عليه قائمة الألعاب التي تظهر على موقع Xbox، إلا أن مايكروسوفت تؤكد على خططها لإضافة التحسينات لمزيد من الألعاب قريباً.

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