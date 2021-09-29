تكنولوجيا: أمازون تقدم Amazon Glow: جهاز مكالمات فيديو يستهدف الأطفال مع أنشطة تفاعلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم الإعلان عن جهاز جديد من أمازون يسمى Glow اليوم في آخر حدث للشركة، وهو عبارة عن جهازين في جهاز واحد يستهدف المستخدمين الأطفال.

يجمع جهاز Glow بين شاشة LCD بحجم 8 بوصة وجهاز بروجيكتور يعمل على إنشاء مساحة لمسية حجمها 19 بوصة.

ويسمح تضمين مسح الكائنات للأطفال بتحويل الألعاب أو اي عناصر أخرى إلى ملصقات إلكترونية يمكنهم استخدامها في الأنشطة المختلفة التي يقدمها الجهاز. يتضمن Glow أيضًا مفتاح تبديل للخصوصية والذي يمكنه إيقاف الميكروفونات والكاميرات المضمنة.

وأجرت أمازون شراكة مع Disney و Mattel و Nickelodeon و Sesame Street لإنشاء ألعاب ومحتوى تفاعلي آخر لجهاز Glow. وبعيدًا عن الألعاب، تقول أمازون إن هناك الآلاف من كتب الأطفال، كما يمكنهم أيضًا استخدام الجهاز للرسم.

ستطلق أمازون جهاز Glow في الأسابيع المقبلة. في البداية سيكلف 249.99 دولار ثم سيرتفع إلى 299.99 دولار. ويأتي الجهاز مع حصيرة، وحقيبة للحصيرة، وإمكانية الاستخدام المجاني لمدة عام لكل من Amazon Kids+ و Tangram Bits. وعلاوةً على ذلك، يتميز كل جهاز بضمان لمدة عامين.

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