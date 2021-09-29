تكنولوجيا: تسريبات تؤكد تصميم ومواصفات Oppo A55 4G قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Oppo مؤتمرها القادم في الأول من أكتوبر للإعلان الرسمي عن Oppo A55 4G، ولقد أوضحت أحدث التسريبات مواصفات وتصميم الهاتف قبل الإعلان المرتقب.

جاءت التفاصيل الجديدة حول هاتف Oppo المرتقب عبر Amazon.in، حيث أطلقت صفحة ترويجية للهاتف تؤكد على أن هاتف Oppo A55 4G يأتي بحجم شاشة 6.51 إنش، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، ومستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

وتتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه وأيضاً يأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم الهاتف معايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً من المقرر أن يتوفر Oppo A55 4G باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأسود، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh وتقنية الشحن بقدرة 18W، لذا نترقب الإعلان الرسمي في الأول من أكتوبر لمزيد من التفاصيل.

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