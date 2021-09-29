شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على جهاز أمازون الجديد القابل للتثبيت على الحائط فى منزلك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معرض أمازون السنوى للخريف نصيبه العادل من الإعلانات المثيرة، ومن أحد الاكتشافات هو Amazon Echo Show 15 الجديد كليا، وهو عبارة عن أكبر شاشة عرض ذكية للشركة حتى الآن، وفقا لموقع "digital trend " التقنى .

وتتميز شاشة العرض مقاس 15.6 بوصة بدقة 1080 بكسل بدقة عالية باستخدام التصميمات ذات الحجم الصغير لشاشات Echo Show السابقة، مما يجعله تصميمًا أكثر أناقة، كما أنه العرض الأول الذى يمكن تثبيته على الحائط إما للعرض الأفقى أو الرأسى.

وبدعم من المساعد الصوتى Alexa ومعالج AZ2 الجديد من أمازون، فإنه يركز بشكل كبير على الاتصالات العائلية المشتركة، ويهدف Echo Show 15 إلى الوقوف بشكل مستقيم أو التعليق فى الأماكن العامة فى جميع أنحاء المنزل (غرفة المعيشة والمطبخ والممر وما إلى ذلك)، وسيسمح Echo Show 15 لجميع أفراد الأسرة بتسجيل الوصول في أحداث التقويم المشتركة، ونشر الملاحظات اللاصقة، والإضافة إلى قوائم التسوق، وأكثر.

ومن أبرز الميزات المفضلة لدى المعجبين فى العروض الحالية لإيكو شو هو بث الموسيقى وعناصر التحكم فى المنزل الذكي والأخبار وتقارير الطقس وأي شيء آخر، كما أن هناك ميزة جديدة أخرى هي الكاميرا الحية التى تعمل بالصور داخل الصورة والتي ستسمح لك بالقيام بأشياء مثل الوصول إلى لقطات فى الوقت الفعلي من أجراس باب الفيديو والكاميرات أثناء قيامك بأشياء أخرى باستخدام برنامج Echo Show.

وبالحديث عن الكاميرات، هناك ميزة جديدة تُعرف باسم Visual ID تسمح لـ Echo Show 15 بمعرفة من يقف أمامها، مما يسمح بعد ذلك للشاشة الذكية بإظهار المحتوى المنسق للمستخدم الفردي، مثل التحيات وأحداث التقويم، والتذكيرات، وعلى سبيل المثال لنفترض أن مستخدمًا صغيرًا يمشي أمام العرض ستكون الشاشة ذكية بما يكفي لتحميل أي عناصر تحكم أبوية قمت بتعيينها فى تطبيق Alexa لحماية أقربائك من محتوى الويب غير الخاضع للرقابة.