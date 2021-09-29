شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يدرس إصلاح عيوبه بربط حسابات المستخدمين بأكثر من جهاز.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفكر WhatsApp فى إجراء تغيير يمكن أن يصلح أحد أكثر عيوبه التى طال أمدها، وتتيح الميزة المعروفة باسم Multi-device 2.0 للمستخدمين ربط حسابات WhatsApp الخاصة بهم بهاتفين أو أكثر.

ويأتى التقرير من WABetaInfo من خلال نظرة مبكرة على تحديث WhatsApp القادم حاليًا، ويحتوى WhatsApp على ميزة متعددة الأجهزة تسمح لأي شخص بتوصيل هاتفه بأربعة أجهزة أخرى - بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمتصفحات والأجهزة المدعومة الأخرى، وبمجرد التمكين، لن تحتاج إلى تنشيط هاتفك أو الاتصال بالإنترنت لإرسال الرسائل واستلامها.

وقال موقع digital trend قد يكون تعدد الأجهزة خطوة إلى الأمام، حيث يسمح لأحدهم بتوصيل هاتف ذكي ثانٍ (أو حتى أكثر) بخدمة WhatsApp، ومن المتوقع أنه عندما يكون التحديث مباشرًا، سيعمل كما هو الحال على سطح المكتب، كما سيقوم الهاتف الثانوي بمزامنة رسائلك من خوادم WhatsApp ، وستتمكن من إجراء المكالمات والرسائل النصية كما لو كنت تستخدم جهازك الأساسي دون قيود.

ومن شأنه أن يساعد في سد الفجوة بين WhatsApp وخدمات المراسلة الأخرى.

وفي بعض النواحي، يمكن وصف إعداد جهاز WhatsApp الفردى بأنه مفارقة تاريخية، حيث إن خدمات المراسلة المتنافسة في Telegram Messenger و Facebook Messenger (بقدر ما يمكن القول إن Facebook ينافس نفسه) لم تواجه هذه المشكلة أبدًا، ويمكن للمستخدمين دائمًا استخدام أكثر من هاتف أو جهاز لوحي دون الحاجة إلى هاتف للعمل كمرحل، ولا مفر من أن يسير WhatsApp في هذا الطريق، إن لم يكن من أجل المنافسة فعندئذ لأسباب استراتيجية.

والتزمت الشركة الأم لـ WhatsApp ، Facebook ، بتوفير وظائف متعددة الخدمات مع Instagram Direct و Facebook Messenger. بينما لم يكن هناك تقدم عام على هذا الصعيد، وأظهرت لقطات الشاشة المبكرة الميزة قيد العمل، ويعد السماح لـ WhatsApp بالعمل على هواتف متعددة خطوة واضحة جدًا نحو هذا الهدف النهائى.