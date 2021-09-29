شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطة توسيع سوبر نينتندو وورلد الترفيهية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة نينتندو على خططها لتوسيع سوبر نينتندو وورلد ، وهى منتزهها الترفيهى الذى تم افتتاحه مؤخرًا في يونيفرسال ستوديوز اليابان في أوساكا ، مع منطقة دونكي كونج الجديدة، ولم تكن الأخبار مفاجأة تمامًا - فيبدو أن البناء قد بدأ بالفعل منذ بعض الوقت.

وذكر موقع the Verge التقنى إن الصور الصادرة عن Nintendo تؤكد أنه كما هو متوقع سيتم الوصول إلى منطقة Donkey Kong بالفعل من خلال باب دائري كبير موجود بالفعل في المتنزه ، والذي هو حاليًا بالكامل تقريبًا من طراز Mario. وستكون المنطقة إضافة مهمة تزيد من الحجم الإجمالي لشركة Super Nintendo World بحوالي 70% وفقًا لـ Nintendo.

وقالت نينتندو في بيان إن منطقة دونكي كونج ستشمل "أفعوانية وخبرات تفاعلية وسلع وطعام". وسيتمكن الضيوف من التنزه في البرية عبر الأدغال المورقة حيث يعيش دونكي كونج وأصدقاؤه." ويواصل نينتندو وصف المنطقة بأنها "مغير ألعاب يجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والنهج الشائع عالميًا في ترفيه المنتزه الترفيهي Universal مع إبداع Nintendo".

ويقول Shigeru Miyamoto من Nintendo ، الذي ابتكر شخصيات Donkey Kong و Mario ، "أنا سعيد جدًا لأن أكون قادرًا على جعل عالم Donkey Kong حقيقة واقعة تتبع عالم ماريو".

و"إنني أتطلع إلى إنشاء تجربة دونكي كونج مثيرة مع الفريق المذهل في Universal، وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تكتمل ، ولكنها ستكون منطقة فريدة ليس فقط للأشخاص الذين هم على دراية بألعاب دونكي كونج ولكن لجميع الضيوف.