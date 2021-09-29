دعوها تحلق.. ماسك يدعو إلى حرية تداول العملات الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

انتقد الملياردير الأميركي ومؤسس شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إجراءات الصين تجاع العملات الرقمية، داعيا إلى السماح بحرية تداول العملات الرقمية.

وذكر مؤسس شركة “سبيس أكس” لتكنولوجيا الصواريخ في مقابلة أثناء مؤتمر تقني عقد في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، الثلاثاء، أنه يعتقد أن المنظمين الأميركيين يجب أن يتركوا للعملات المشفرة حرية “التحليق”. وقال ردا على سؤال عما يجب فعله من قبل هؤلاء: “أود أن أقول: لا تفعلوا شيئا… دعوها تحلق”.

وفي حين أكد أنه لا يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، قال ماسك إنه يرى “بعض القيمة في العملة المشفرة” لكنه لا يعتقد أنها ذات تأثير ضخم يشبه “المجيء الثاني للمسيح كما يعتقد بعض الناس”.

وتشعر الحكومات في العديد من أنحاء العالم بالقلق من العملات المشفرة التي تهدد سيطرتها على الأنظمة المالية.

وقال البنك المركزي الصيني، الأسبوع الماضي، إن جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه العملات غير قانونية، وهو ما قرع ناقوس الموت للتجارة الرقمية في البلاد بعد حملتها.

وشهدت أسواق هذه العملات، بما في ذلك البيتكوين، تقلبا شديدا، خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى اللوائح الصينية التي سعت إلى منع المضاربة وغسيل الأموال.

وقال ماسك خلال المقابلة: “ليس ممكنا تدمير العملات المشفرة، لكن من الممكن أن تبطئ الحكومات تقدمها”.

وأضاف ساخرا عن حملة الصين: “يبدو أنهم لا يحبون العملات المشفرة… هي تهدف بشكل أساسي إلى تقليل قوة الحكومة المركزية، وهم لا يحبون ذلك”.

ويرى ماسك أن جزءا من مخاوف الصين قد يكون مشاكل نقص الكهرباء، لأن تعدينها يستهلك كميات هائلة من الطاقة.