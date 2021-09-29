مخصص للأطفال فقط.. جهاز مكالمات فيديو من أمازون!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2021 9:54 صباحًا

تستعد شركة ”أمازون“ لإطلاق جهاز جديد مُخصص للأطفال فقط يحتوي علي نظام مُكالمات فيديو، يحمل اسم “ أماوزن غلو“ (Amazon Glow).

وتشتمل شاشة مكالمات الفيديو العمودية الخاصة بالنظام الجديد على جهاز عرض (projector) ويعمل على بث سطح لعب تفاعلي على المكتب أو الأرضية.

وأوضحت ”أمازون“ أن الغرض من النظام الجديد أن يتفاعل الأطفال مع المعروضات الافتراضية والمادية أيضاً، حيث يُمكن تثبيت ألعاب وأجزاء من الألغاز على السطح المُسقط بواسطة جهاز العرض (مقاس 19 بوصة) والتعرف عليها بواسطة الكاميرات الموجهة للأسفل.

وقالت الشركة إن الشخص المتواجد على الطرف الآخر من المكالمة، سواء كان والدًا مسافرًا أو أقارب مثلاً، يستطيع أيضاً تحميل تطبيق ”أمازون غلو“، فهو تطبيق مجاني يُمكن تشغيله على الهواتف والأجهزة اللوحية، مما يسمح لهم بالتفاعل أيضاً مع ما يتم عرضه على الطفل.

وستكون هناك مجموعة متنوعة من المحتوى التفاعلي، حيث أعلنت ”أمازون“ أنها ستُقيم شراكة مع شركات Disney““ و“Mattel“ و“Nickelodeon“ و“Sesame Workshop“ كبداية، حيث سيتمكن الأطفال من لعب ”Spongbob Squarepants“ وألعاب الورق مع ”باربي“ وتصفح كتب القصص مع شخصيات ديزني.

وسيدعم ”أمازون غلو“ إنشاء محتوى رقمي أيضًا. فعلى سبيل المثال، سيتمكن المُستخدم من وضع شيء مادي – مثل لعبة – أسفل الكاميرا، وإجراء مسح ضوئي له. ومن بعدها، يُمكن إنشاء ملصق رقمي، كما تقول شركة ”أمازون،“ أو حتى أحجية تركيب صور (Puzzle) افتراضية.

ونظرًاً لأن الخصوصية حول الأطفال هي مصدر قلق رئيسي، فالجهاز يحتوي على قفل أو مفتاح للخصوصية على جانبه، عند تحريكه لأعلى يؤدي إلى فصل الميكروفونات، حيث سيتمكن الأطفال فقط من التواصل مع جهات الاتصال المُحددة مُسبقًا التي وافق عليها الوالدان.

وتمتلك شركة ”أمازون“ أيضًا ”Software Development Kit“ (SDK)، وهي مجموعة من أدوات تطوير البرمجيات ‏التي تسمح بإنشاء برمجيات تطبيقية لبرامج مُعينة، والتي ستسمح للمطورين بإنشاء محتوى تفاعلي خاص بهم لـ“أمازون غلو“.

وسيبلغ سعر جهاز ”أمازون غلو“ حوالي 250 دولارا، بالإضافة إلى اشتراك لمدة عام في باقة ”Amazon Kids+“. وتتلقى الشركة الآن الطلبات المُسبقة، مع توقعات لشحن الوحدات الأولى للجهاز اعتبارًا من الشهر المُقبل.