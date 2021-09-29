آبل تبني منصة موسيقى كلاسيكية بفضل Primephonic

دبي - يزن راشد - ظهر اهتمام شركة آبل الشديد بقطاع الخدمات في السنوات الأخيرة. وتوالت خدمات الشركة واحدة بعد الأخرى. حيث رأينا خدمات مخصصة للأخبار مثل Apple News، والألعاب مثل Apple Arcade، ومشاهدة المحتوى مثل Apple TV+ إلى جانب خدمة آبل الرياضية Fitness+.

وبطبيعة الحال لا يمكن للشركة أن تغفل مجال شديد الأهمية مثل الموسيقى. ولهذا بدأت في تطوير خدمة آبل ميوزك والترويج لها بقوة. خصوصًا بعدما فصلتها عن مكتبة iTunes الغنية عن التعريف.

وتعتبر خدمة آبل ميوزك واحدة من اللاعبين الكبار في مجال الاستماع للموسيقى جنبًا إلى جنب مع سبوتيفاي، ويوتيوب ميوزك، وديزر وغيرهم الكثير. وتوفر آبل خدمتها لجميع أجهزتها إلى جانب أجهزة أندرويد أيضًا.

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وتتيح الخدمة – كما يمكنك أن تتوقع – وصولًا إلى أحدث الموسيقى عالميًا. إلا أن الشركة تخطط لدعم خدمتها بمحتوى ضخم من الموسيقى الكلاسيكية، وذلك بعدما استحوذت الشركة على خدمة Primephonic. والتي كانت تتخصص في تقديم الموسيقى الكلاسيكية فقط.

وقد صرحت شركة Primephonic الناشئة بأنها لم تكن قادرة على الوصول لجمهور الموسيقى الكلاسيكية بشكل كامل. ولذلك فهي كانت في حاجة للتعاون مع خدمة بث رائدة للنجاح في ذلك.

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استحواذ آبل على Primephonic

أغلقت منصة Primephonic أبوابها رسميًا في 7 سبتمبر الماضي، بينما بدأت في رد مبالغ الاشتراك للمستخدمين السابقين. إلى جانب ذلك فإن عملائها قد حصلوا على وصول مجاني لخدمة آبل ميوزك لمدة ستة أشهر.

وسيتمكن مستخدمي آبل ميوزك من الوصول إلى مئات الألبومات الغنائية ضمن تصنيف الموسيقى الكلاسيكية. إلى جانب أن الخدمة ستوفر تلك الألبومات بأعلى جودة ممكنة، مع دعم خواص الخواص الجديدة مثل Lossless Music و High-Res وغيرها.

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ووعدت عملاقة كوبرتينو عملائها بتقديم أفضل تجربة استخدام ممكنة إلى جانب أكبر تشكيلة من الموسيقى الكلاسيكية. إلى جانب تقديم محتوى حصري في الشهور المقبلة. وبشكل عام فإن الشركة ستستفيد من جميع المميزات التي كانت متاحة في تطبيق Primephonic بما في ذلك البيانات الوصفية الدقيقة للألبومات الكلاسيكية.

وكما هو معروف، تميل الشركات التقنية الرائدة للاستحواذ على الشركات الناشئة المميزة بين فترة وأخرى. ولعل الاستحواذ على Primephonic يقدم مثالًا على ذلك.

ويُذكر أن قيمة صفقة الاستحواذ غير معروفة. كما أن الشركة قد تقدّم تجربة مستقلة للموسيقى الكلاسيكية ضمن تطبيق منفصل يحمل الاسم Apple Music Classical. وتستفيد الشركة من هذا الاستحواذ نظرًا لأن منصتها كانت بالفعل تفتقر لهذا التصنيف الموسيقي. علمًا أن Primephonic تقدم خدماتها في أكثر من 150 دولة ومعظم مستخدميها هم من كبار السن.