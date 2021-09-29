ما تحتاج معرفته عن ميزة Safety Mode في تويتر

دبي - يزن راشد - تعتبر منصة تويتر واحدة من أهم منصات التواصل الاجتماعي على الإطلاق. وتقدم المنصة تجربة استخدام مختلفة عن نظائرها. ولعله من السهل أن يجد مستخدم تويتر نفسه مشهورًا بين ليلة وضحاها بسبب تغريدة ما.

ويحدث أن يتلقى بعض المستخدمين اهتمامًا مفاجئًا من المستخدمين الآخرين بشكل مفاجئ، حتى ولو بسبب رد على تغريدة منتشرة. ولذلك كشفت الشركة عن ميزة جديدة تحمل الاسم Safety Mode. وسيكون الهدف الرئيسي منها هو منع أي إزعاج مفاجئ من المستخدمين الآخرين.

وتعمل خاصية Safety Mode على حظر الحسابات المزعجة بشكل تلقائي لما يصل إلى أسبوع كامل. وذلك بالاعتماد على خوارزميات خاصة بالمنصة والتي تتعرف على الأسلوب المسيء أو اللغة المفعمة بالكراهية. إلى جانب ذلك فإن الخاصية الجديدة تتصدى أيضًا للتعليقات المستمرة بدون سبب أو حتى ذكر اسم المستخدم في أماكن أخرى ضمن المنصة من خلال عمل Mention.

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وحتى وقتنا الحالي لم تتوفر هذه الخاصية لجميع المستخدمين، لكنها في طريقها إلى ذلك. وحسبما صرّح مدير المشاريع في شركة تويتر، فإن الخاصية الجديدة ستحظر الحسابات المزعجة بشكل تلقائي دون تدخل منك.

وذلك حيث إنها لن تكون قادرة على متابعة حسابك أو مشاهدة تغريداتك أو حتى إرسال رسائل خاصة لك. ولكن بطبيعة الحال فإن هناك تخوفات عديدة من مستوى دقة هذه الخوارزميات.

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ميزة Safety Mode في تويتر

صرّح مدير المشروع بأن هذه المخاوف في محلها. حيث إن الخوارزميات قد لا تعمل بشكل مثالي في كل مرة. وهو ما ينتج عنه حظر عشوائي للحسابات وهو ما باسم Shadow Banning. وبطبيعة الحال فإن الوضع الجديد غير متاح لجميع المستخدمين نظرًا لأنه لازال في مرحلة الاختبار.

وسيكون تفعيل وضع Safety Mode اختياري بشكل كامل، وسيتم من خلال إعدادات التطبيق. في حين أنه سيتوفر بشكل طبيعي لكلًا من iOS وأندرويد وإصدار المتصفح كذلك.

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وعند توفر تلك الخاصية للمستخدم فسكيون قادر على إيجادها بشكل رئيسي من ضمن إعدادات التطبيق، أي سيكون لها خانة مخصصة، وذلك كما بالصورة:

وأما عن إعدادات الخاصية نفسها، وكما يظهر بالصورة، فهي ستتضمن إمكانية تفعيل أو إلغاء تفعيل الميزة إلى جانب تحديد المدة المطلوبة لعملها، بالإضافة إلى إضافة حسابات لقائمة الحظر التلقائي إن رغب المستخدم في ذلك: