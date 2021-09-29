دبي - يزن راشد - يحتاج الجميع للسفر بين فترة وأخرى. وذلك إما لقضاء الإجازة أو لزيارة أفراد العائلة أو لغيرها من الأسباب. وفي أغلب الأحيان يتم السفر بالاعتماد على السيارة، وعادةً ما تضم تلك الرحلات أطفالًا. ونظرًا لأن بعض الرحلات قد تكون طويلة وتستغرق ساعات فإن هذا يحتاج لأدوات وأجهزة لتسلية الأطفال.

وتزداد أهمية هذه الأجهزة والأدوات نظرًا لأن التعامل مع الأطفال صعب في الأساس. وخصوصًا عندما يكون الحدث مخالفًا للروتين اليومي المعتاد بالنسبة لهم. ومثال بارز على ذلك هو السفر بلا شك.

وتتواجد العديد من الأدوات المثالية لإمضاء ساعات السفر بالنسبة للأطفال. كذلك فإن هناك أجهزة وإكسسوارات تساعد في ذلك. هذا إلى جانب أن تلك الأدوات تكون مفيدة نظرًا لأنها تظل فعالة في جميع الرحلات المستقبلية، أي تقدم منفعة مستمرة.

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وتعتبر الموسيقى واحدة من أهم الوسائل الترفيهية أثناء السفر. وذلك سواءًا للأطفال أو حتى للبالغين. لكن وبالتركيز على الأطفال نجد أن مشغلات الموسيقى المخصصة لهم تكون ذات فائدة كبيرة، وهي متوفرة على أمازون.

وتسمح مشغلات الموسيقى المخصصة للأطفال بتشغيل محتويات موسيقية مناسبة لفئتهم العمرية. بما في ذلك مقاطع الموسيقى التعليمية. ومن ناحية أخرى فإن أداة مثل Blipbox تكون مفيدة أيضًا. حيث إنها تسمح للأطفال بالعزف بأكثر من 300 نغمة مختلفة. لكن لا شك أن هذه الأدوات مثالية عند السفر بالسيارة، بينما ستكون مزعجة جدًا عند السفر بالطائرة، أو السفر الجماعي عمومًا.

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أجهزة وأدوات مفيدة عند السفر مع الأطفال

يمكن ترفيه الأطفال بالاعتماد على قوائم التشغيل المخصصة على خدمات مثل سبوتيفاي أو يويتوب بدلًا من شراء أجهزة أو إكسسوارات مخصصة. مثل عالم سمسم الموسيقي والذي يقدم موسيقى تستمر لمدة ساعتين.

وإلى جانب ذلك، وعند وصول الأطفال إلى مستوى مرتفع من النضج فإنه من الممكن أن يتم تشغيل حلقات البودكاست لهم، خصوصًا في المجالات المفيدة والتي تثير اهتمامهم. إلى جانب الاعتماد على القصص المسلية والتي تتواجد إما على شكل بودكاست أو عبر تطبيقات مخصصة مثل ستوري تيل.

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يحتاج الأطفال أيضًا إلى أدوات تفاعلية أثناء السفر. وهنا تظهر خيارات مميزة مثل كاميرات Action Cam المخصصة للأطفال. وهي التي تسمح للطفل في أن يستمر في التقاط الصور والفيديوهات طوال مدة الرحلة.

وفي حالة أن عمر الطفل ما يسمح بامتلاكه لكاميرا من هذا النوع فإنه من الممكن أن يعتمد على ألعاب مثل Busy Board لتسليته طوال الطريق. وإلى جانب ذلك، تتواجد العديد من الأدوات والأجهزة الترفيهية البسيطة المخصصة للأطفال، مثل Etch a Sketch والذي يسمح للأطفال بالرسم بشكل مستمر ومن ثم مسح ما تم رسمه البدء في الرسم من جديد.

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ولا شك في أن هناك نشاط أهم وأكثر فائدة من كل ما سبق، وهو القراءة. لكن هذا النشاط يحتاج من الطفل أن يكون ناضج إلى حد كافي من ناحية، وأن يكون متقبلًا للقراءة من ناحية أخرى، وذلك حتى لا يمل بعد دقائق.

ويمكن الاعتماد على أجهزة Kindle للقراءة، خصوصًا في ظل وجود إصدار Kindle Kids Edition المخصص للأطفال. إلى جانب إمكانية القراءة بالاعتماد على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي بالطبع.