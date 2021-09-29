شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور مشكلة فى هواتف "آيفون 13" مرتبطة بتطبيق "إنستجرام.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية عالمية أن عددا من المستخدمين اكتشفوا ظهور مشكلة في هواتف "آيفون 13" الجديدة مرتبطة بتطبيق "إنستجرام".

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن تطبيق "إنستجرام" يتوقف عن العمل بصورة مفاجئة على هواتف "آيفون 13" ونظام تشغيل "آى أو إس 15".

وأقرت إدارة "إنستجرام" بوجود خطأين مزعجين فى التطبيق أحدهما يؤدي إلى نشر "القصص" دون صوت، بالإضافة إلى مشكلة أخرى مرتبطة بتخطيطات إنستجرام، وفقا لموقع سبوتنك التقنى.

وأشارت إدارة إنستجرام إلى أنها ستطرح تحديثا جديدة لمعالجة الخطأين على هواتف "آيفون 13" ونظام تشغيل "آى أو إس 15".