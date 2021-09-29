شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور مشكلة خطيرة فى حواسيب "آيباد مينى" الجديدة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ عدد كبير من مستخدمي حواسيب "آيباد مينى" الجديدة عن ظهور مشاكل تقنية خطيرة في أجهزتهم الجديدة .

وأوضح موقع "ingadged" التقني المتخصص أن شاشات "آيباد ميني" الجديدة ظهرت فيها مشكلة "تمرير الهلام" الذي لا يعمل لديهم.

ولاحظ المستخدمون أن تمرير أحد جانبي الشاشة يكون بمعدل مختلف عن الآخر، خاصة في العرض الرأسي.

ويصعب تحديد التأثير لتلك المشكلة عند إمالة حواسيب "آيباد" بالاتجاه الأفقي.

ولم ترد شركة "آبل" بصورة واضحة حول تلك المشكلة التقنية في حواسيب "آيباد ميني"، وأكدت أنها ستفحصها بشكل مستفيض قبل أن تعلق بصورة رسمية.