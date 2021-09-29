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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro Max وiPhone 13 Mini

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القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف  iPhone 13 Mini كما يلى:

 

iPhone 13 Pro Max

الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

 

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

 

المعالج: معالج A15 Bionic .

 

الذاكرة الداخلية:1TB.

 

نظام التشغيل: iOS (15.x).

 

البطارية: بقوة 4373 mAh.

 

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

 

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

 

-هاتف iPhone 13 Mini

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED. 

 

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.

 

المعالج: معالج A15 Bionic.

 

الذاكرة الداخلية: 500GB.

 

نظام التشغيل:iOS (15.x)  .

 

البطارية: بقوة 2227 mAh.

 

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

 

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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