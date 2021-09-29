شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس التصميم السابق لشركة آبل جونى إيف يتوجه للعمل مع فيرارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الانتهاء من تصميم أجهزة iPhone و iMac وغيرها من أدوات Apple الأكثر مبيعًا، يوجه Jony Ive خبير التصميم السابق لعملاق التكنولوجيا انتباهه إلى المحركات المتطورة، وفقا لموقع " digital trend " التقنى.

وأفادت بلومبرج هذا الأسبوع أنه بعد عامين من مغادرة شركة التكنولوجيا العملاقة كرئيس للتصميم، شرع إيف فى شراكة مع فيراري .

وسيشهد التعاون "متعدد السنوات" عمل Ferrari مع LoveFrom وهى الوكالة الإبداعية التي أنشأها Ive وزميله المصمم Marc Newson بعد فترة وجيزة من مغادرة Apple فى عام 2019.

وقال مالك سيارة فيراري في بيان: سيظهر التعبير الأول عن هذه الشراكة الجديدة فى أداء فيرارى الأسطورى وتميزها مع تجربة LoveFrom التى ليي لها مثيل، وإبداعها الذى حدد منتجات استثنائية غيرت العالم".

وأبعد من ذلك، هناك القليل من المعلومات حول ما سيفعله إيف ونيوسون فى فيرارى، وأخذ تصميم كامل للمركبة؟ وربما التركيز على مكونات سيارة معينة؟ وربما صنع ملحقات لعلامة فيرارى التجارية؟

ويمكن أن نأمل أن يتم الكشف عن كل شىء قبل فترة طويلة، على الرغم من أن تقريرًا في Financial Times هذا الأسبوع يشير إلى أنه يمكن تكليف الزوجين بالعمل على أول سيارة كهربائية بالكامل من Ferrari ، والتي من المقرر إطلاقها لأول مرة بعد أربع سنوات من الآن.

كما أن ايف لديه اهتمام طويل الأمد بتصميم السيارة وفقا لما قاله فى مقابلة عام 2014 مع مجلة تايم، وكشف أنه بعد أن ترك المدرسة، حضر لفترة وجيزة دورة تصميم السيارات في الكلية الملكية بلندن، لكن سرعان ما تم تأجيله لأن "الفصول كانت مليئة بالطلاب الذين يصنعون فروم! فروم! ضوضاء كما رسموا " دفعت هذه التجربة إيف إلى التحول إلى دورة في التصميم الصناعي في كلية مختلفة، وهي خطوة وضعته على طريق قاده في النهاية إلى شركة Apple.

وتأتي مشاركة LoveFrom مع Ferrari بعد عام تقريبًا من إعلان شركة التصميم عن شراكتها مع Airbnb . وتم وُصِف التعاون بأنه "تعاون خاص" ، على الرغم من ندرة التفاصيل المتعلقة بالشراكة مثل إعلان فيرارى.