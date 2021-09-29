شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر صناعي جديد تابع لناسا يواصل رحلة النصف قرن من حساب تغير الأرض والمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم أن بيانات بعثات لاندسات أثبتت أنها لا تقدر بثمن، فقد كانت محبطة إلى حد ما، حيث جمعت الأقمار الصناعية سجلاً محايدًا لإزالة الغابات الاستوائية في منطقة الأمازون، للتحقق من ادعاءات منظمات حماية البيئة.

كما قاموا بتصنيف ندرة المياه المتزايدة في غرب الولايات المتحدة وتسجيل خسائر الجليد عبر الغالبية العظمى من الأنهار الجليدية على الأرض وفقا لما نقله موقع arstechnica.

ولاندسات هي مجموعة اقمار صناعية أطلقتها ناسا تباعا منذ عام 1972 حتى الآن، وأعطتها ناسا تسميات متسلسلة.

خلص العلماء في مجلة Remote Sensing of Environment في عام 2020 إلى أن "لاندسات قدمت مرجعًا مهمًا لتقييم التغيرات طويلة المدى في بيئة الأرض بسبب التأثيرات الطبيعية والبشرية".

وفي الأساس لا يمكنك إدارة ما لا يمكنك قياسه، لذا إذا كنا أذكى بشأن كيفية تغييرنا للكوكب، فربما يصبح البشر أكثر ذكاءً في كيفية تغيير الكوكب في المستقبل.

الآن تسعى ناسا إلى تعزيز إرث برنامج لاندسات بإطلاق مهمة لاندسات 9، من نواح كثيرة يعد القمر الصناعي نسخة من Landsat 8 ، الذي تم إطلاقه في عام 2013، ومع ذلك يتضمن القمر الصناعي الجديد مستشعرًا حراريًا للأشعة تحت الحمراء بالإضافة إلى أنظمة احتياطية للسماح للجهاز بالعمل لفترة أطول، تزن هذه الأقمار الصناعية حوالي 3 أطنان مترية؛ كتلة لاندسات الأصلية 900 كجم.

وسيعمل صاروخ أطلس V ، الذي تم بناؤه بواسطة United Launch Alliance ، على دفع القمر الصناعي لاندسات إلى مدار قريب من القطب، سيكون هذا هو الصاروخ رقم 300 لصاروخ عائلة أطلس من فاندنبرج ، ويعود تاريخه إلى أغسطس 1962، وسيكون هذا هو الإطلاق 88 لصاروخ أطلس 5 ، الذي أطلق في السابق مهمة لاندسات 8.