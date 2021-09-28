شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنشء صورة جديدة لـ Gmail برسوم توضيحية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت جوجل صورًا جديدة مصممة لاستخدامها في صورة ملفك الشخصي على جيميل، وتسمى الصور الجديدة Google Illustrations ، ويمكن أن تكون مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يرغبون في ربط صورة بحساباتهم ولكنهم لا يريدون استخدام صورة لأنفسهم.

يبدو أن Google لديها مجموعة متنوعة من الخيارات ويمكنك أن ترى المزيد في GIF ، والذي يعرض فئات مختلفة من الصور مثل الحيوانات والتكنولوجيا والفضاء حسبما نقل موقع The verege.

تشير مكتبة الرسوم التوضيحية الجديدة إلى أن Google تتخذ نهجًا مختلفًا عن الصور الرمزية مثل Snap's Bitmoji أو صور Xbox الرمزية من Microsoft ، والتي يمكن أن تتيح لك تقديم تمثيلات مبسطة لما تبدو عليه.

وبدلاً من ذلك تمنحك الرسوم التوضيحية الجديدة من Google مجموعة متنوعة من الأشياء العامة والأماكن لاستخدامها في صورتك الرمزية.

ومع ذلك فإن الرسوم التوضيحية متاحة فقط لمستخدمي Android وفقًا لجوجل، فإذا كنت تستخدم اندرويد، فيمكنك تعيين واحدة كصورة ملفك الشخصي في Google Workspace وجهات الاتصال على Android - اتبع الخطوات الواردة في ملف GIF هذا من Google إذا كنت تريد القيام بذلك.

وتقول جوجل إنها تعمل على جلب الرسوم التوضيحية الجديدة إلى iOS والويب والمزيد من المنتجات، كذلك ستقوم أيضًا بتوسيع مجموعة الرسوم التوضيحية المتاحة.