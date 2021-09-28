شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يبتكرون بديلاً لخوذة الرأس لحماية الرياضيين من إصابات ارتجاج المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل خبراء إلى تصميم بديل لخوذة الرأس المعروفة التى يرتديها الجنود والرياضيون للوقاية من الإصابة بارتجاج المخ عبر تصميم مبتكر عملوا عليه لسنوات، وأوضح الدكتور جوليان بايلز، الطبيب السابق من جامعة نورث كارولينا، أن التجربة بدأت قبل 12 عاماً لحماية الدماغ أثناء ممارسة الرياضة، وأنه بالتعاون مع المخترع الدكتور ديفيد سميث، يهدف الابتكار لتوفير إمكانية تعزيز حماية الدماغ من الداخل بدلاً من تغليف الجمجمة بمزيد من الحماية من الخارج.



الطوق المصمم لحماية الرياضيين

وقال إنه من خلال تصميم بسيط سهل الارتداء، تم تصميم ياقة أو طوق للرقبة تسمى Q-Collar، التي يمكن أن يرتديها أي شخص أثناء ممارسة رياضات كرة القدم الأمريكية أو الهوكي أو الرجبى، وذلك وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأمضى صانعو Q-Collar السنوات الخمس الماضية في السعي للحصول على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA حيث تم خلالها إجراء اختبارات مكثفة، وتضمنت الاختبارات أكثر من 20 دراسة معملية وسريرية أجرتها هيئات متخصصة مثل مايو كلينك، وجامعة هارفارد، ومجموعة نورث شور الطبية.

وأجريت دراسة أخرى، برعاية الشركة المنتجة Q30، على 284 لاعب كرة قدم في المدرسة الثانوية في عام 2018، وبعد موسم من اللعب، كشفت النتائج أن 77% من الرياضيين الذين ارتدوا أطواق الرقبة لم يطرأ لديهم أي تغييرات كبيرة على المادة البيضاء في أدمغتهم.



الطوق

كذلك، تم تصميم طوق الرقبة Q لمنع التأثيرات الخانقة، بسبب تعرض الدماغ للارتطام أو حتى الصدمات البسيطة والمتكررة، التي يتعرض لها اللاعبون أثناء ممارسة بعض الرياضات الجماعية، والتي يتسبب تكرارها في حدوث تلف بالدماغ بشكل تدريجي أو تراكمي.