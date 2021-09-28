شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تحتاج إلى شاشة iPhone 13 جديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظ الكثيرين من المالكين لأحدث أجهزة آيفون من آبل أن استبدال شاشة iPhone 13 الخاصة بك عبر خدمة جهة خارجية غير مصرح بها توقف Face ID عن العمل، وتم اكتشاف الأمر من خلال مواقع معروفة مثل Phone Repair Guru و iFixit.

ومن المثير للاهتمام أن Phone Repair Guru وجد أنه حتى لو كان البديل هو شاشة iPhone أصلية ولكن تم تثبيته بواسطة فني غير مصرح به ، فإن آلية Face ID لفتح الهاتف ستفشل وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاشة نفسها لا تحتوي على أي تقنية Face ID ، حيث يعمل نظام كاميرا TrueDepth على تشغيلها داخل غلاف الهاتف.

الاقتراح هو أنه قد يكون مشكلة برمجية قد تقوم Apple بإصلاحها عبر إصدار iOS، بخلاف ذلك يبدو وكأنه تحرك متعمد من جانب صانع iPhone لإجبار الناس على استخدام الفنيين الداخليين أو الخدمات المعتمدة للإصلاحات، ولكن إذا كان الأمر كذلك ، فيجب توضيح أن Face ID لن يعمل إذا تم استبدال الشاشة بواسطة خدمة إصلاح غير مصرح بها من Apple.

لقد تواصلنا مع Apple للحصول على مزيد من المعلومات حول المشكلة وسنقوم بتحديث هذه المقالة عندما نتلقى ردًا.

قد يستخدم مالكو iPhone خدمة إصلاح تابعة لجهة خارجية لتوفير المال أو الوقت، أو لأن الموفر في موقع مناسب، ولكن إذا استخدموا واحدة للحصول على شاشة iPhone 13 جديدة، فسيكونون في حالة مفاجأة غير سارة إذا تم تنفيذ العمل دون معرفة مسبقة بالعواقب.

إذا لم يتم تصحيح المشكلة من قبل Apple عبر تحديث iOS، فمن المرجح أن ينبه الموقف نشطاء الحق في الإصلاح الذين يدعون شركات التكنولوجيا لتسهيل إصلاح أجهزتهم على الأشخاص.

دفع السبب الرئيس بايدن إلى التوقيع على أمر تنفيذي في يوليو يدعو لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى وضع قواعد تسهل على مالكي الأجهزة أو خدمات الجهات الخارجية إجراء إصلاحات للجهاز، قال الأمر إن لجنة التجارة الفيدرالية يجب أن "تحد من مصنعي المعدات الأقوياء من تقييد قدرة الأشخاص على استخدام ورش إصلاح مستقلة أو إجراء إصلاحات ذاتية الصنع".