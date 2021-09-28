تكنولوجيا: الإصدار المبكر لـ Android 12.1 يكشف عن أهم ميزاته

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع XDA Developers نظرة متعمقة على الإصدار الأول من Android 12.1 والذي يوضح بالتفصيل الكثير من التحسينات التي أجرتها جوجل للهواتف القابلة للطي.

يأتي التحديث تحت الاسم الرمزي “Snowcone v2” ويبدو انه سيحدث تغييرات طفيفة للهواتف العادية وكذلك ستشهد الأجهزة القابلة للطي أغلب التحديثات. يشير XDA إلى أن إطلاق Pixel Fold قد يتزامن مع إطلاق Android 12.1 لذلك قد لا نراه في حدث Pixel 6 في 19 أكتوبر.

بدءًا من شاشة القفل، يتخذ Android 12.1 نهجًا عبارة عن جزأين مع الإشعارات ومعلومات البطارية والحالة على الجانب الأيمن، بينما يضم الجانب الأيسر الوقت والتاريخ. يتم وضع رمز إلغاء القفل في المنتصف بين الجزأين ويبدو أنه كبير جدًا مما يسهل إلغاء قفل الشاشة بتمريرة سريعة.

وإذا كنت تستخدم رمز إدخال PIN أو كلمة مرور، فسيظهر على الجانب الذي قمت بالتمرير إليه عند إلغاء قفل الشاشة.

ويبدو أن الميزة الرئيسية لنظام Android 12.1 هي شريط المهام الذي تم رصده في التسريبات السابقة أيضًا، والذي يسمح للمستخدمين بإرساء ما يصل إلى خمسة تطبيقات مشابهة لواجهة سطح المكتب حتى يتمكنوا من تشغيلها والتبديل بينها بنقرة واحدة.

كما قد تم دمج شريط المهام مع ميزات أندرويد متعددة المهام وتقسيم الشاشة وميزات السحب والإفلات للتشغيل في وضع تقسيم الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط على شريط المهام ضغطة مطولة لإزالته.

تستخدم تطبيقات الطرف الأول وعناصر واجهة المستخدم الآن جانبي الشاشة لتقديم المعلومات والقوائم الفرعية. ويتم تقسيم ظل الإشعارات إلى قسمين بعلامة تبويب منفصلة على اليمين للإشعارات الواردة.

ويتميز وضع تقسيم الشاشة بمظهر جديد بخط فاصل أكبر والذي يبدو رماديًا داكنًا بدلاً من الأسود. هناك أيضًا بعض التطبيقات التي تتيح لك فتح تطبيقين في نفس الوقت من رمز واحد. سيسمح لك النقر المزدوج على خط الفاصل بتبديل موضع التطبيقين.

يوجد إمكانية فتح الإشعارات مباشرة ضمن وضع تقسيم الشاشة، مع محرك تصميم مفتوح المصدر والذي سيكون حصريًا على هواتف بكسل في بداية إطلاقه.

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