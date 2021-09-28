تكنولوجيا: هواوي تخطط لإطلاق Mate 50 بمعالج Snapdragon 898 4G في 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط العملاق الصيني هواوي لإطلاق هاتف Mate 50 بمعالج Snapdragon 898 4G في الربع الأول من 2022.

واجهت شركة هواوي بعض العقبات التي أدت إلى تأجيل الكشف عن سلسلة P50 قبل أن يتم الإعلان الرسمي خلال شهر يوليو، ومن جديد تواجه هواوي عقبات جديدة تدفعها إلى تأجيل الإعلان الرسمي عن سلسلة Mate 50.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر Digital Chat Station، والتي أكدت على أن هواوي تستعد لإطلاق سلسلة Mate 50 رسمياً في الربع الأول من 2022، على أن تدعم الإتصال بشبكات LTE فقط، وتضم رقاقة معالج Snapdragon 898 4G.

يذكر أن التسريبات الجديدة تتعارض على ما جاء في تسريبات سابقة حول خطط هواوي للكشف عن سلسلة خلال شهر أكتوبر المقبل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الإصدارات المرتقبة من هواوي خلال الفترة القادمة.

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