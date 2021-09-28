شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت يكشف تفاصيل فشل صفقة شراء تيك توك: "أغرب شيء عملت عليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت مايكروسوفت فى أغسطس 2020 الحصول على جزء من TikTok في صفقة معقدة، حيث كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهدد بوقف المنصة آنذاك، ورفضت TikTok عرض مايكروسوفت، وأعلنت عن محادثات مع اوراكل بنوع مختلف تمامًا من الصفقات وتبدد الأمر برمته.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ، ساتيا ناديلا، في حديثه خلال مؤتمر Code، وقال إن هذه المحنة برمتها كانت "أغرب شيء عملت عليه نوعًا ما على الإطلاق" وفقا لما نقله موقع The verege.

فيما يتعلق بقيمة مثل هذه الصفقة بالنسبة لمايكروسوفت، قال ناديلا إنه "كان مفتونًا بها نوعًا ما"، "البداية المهمة هي أن "TikTok جاء إلينا، ولم نأت إلى TikTok"، كما يقول، كانت الشركة تبحث عن شريك أمريكي للمساعدة في "هذه الأمور الأمنية ا".

اعتقد ناديلا أن TikTok ربما كان مناسبًا جيدًا لأنه كان خدمة اجتماعية قائمة على السحابة والتي استفادت بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي ، وجميع مجالات تركيز الشركة.

يدعي Nadella أن Microsoft كانت ستصبح شريكًا مثيرًا للاهتمام لـ TikTok بسبب عملها الراسخ مع "الاستثمارات في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما ما نقوم به في الإشراف على المحتوى وسلامة الأطفال"، ونُظر إلى نقاط القوة هذه - بالإضافة إلى الحقيقة الرئيسية المتمثلة في أنها مزود خدمات سحابية مقرها الولايات المتحدة - على أنها مفتاح تهدئة إدارة ترامب.

كانت هناك فترة من الوقت عندما كنت على الرغم من أن حكومة الولايات المتحدة لديها مجموعة خاصة من المتطلبات ، "يقول ناديلا، "أعتقد أن الرئيس ترامب لديه وجهة نظر معينة حول ما كان يحاول إنجازه ... ثم غادر."

أخبرت مايكروسوفت شركة تيك توك أنها لن تمضي قدمًا في الصفقة في سبتمبر، في وقت لاحق من العام، قبل أيام من الموعد النهائي الذي حدده ترامب للشركة الأم ByteDance لبيع أصولها في الولايات المتحدة، أشارت TikTok إلى أن الإدارة نسيت الحظر تمامًا، ألغى الرئيس بايدن الأمر في نهاية المطاف هذا العام.

وأشار إلى أنه لم يتابع ما يحدث مع TikTok وOracle وحول ما إذا كان يرغب في شراء TikTok الآن إذا عاد إلى الطاولة؟ قال ناديلا "لا "، "في هذه المرحلة، أنا سعيد بما لدي."