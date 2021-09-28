تكنولوجيا: الشاحن الخاص بهاتف OnePlus Nord 2 ينفجر اثناء الاستخدام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان هاتف OnePlus Nord 2 لم يحظى بأداء سلس في السوق الهندية منذ ان تم إطلاقه في شهر يوليو الماضي، فقد كانت الشركة تتلقي شكوى تلو والأخرى من المستخدمين. ومؤخرًا، ادعى مستخدم هندي أن هاتف Nord 2 انفجر في جيبه.

وفي الوقت الحالي، ظهرت قصة حول انفجار شاحن Nord 2 Warp بعد توصيله بمقبس وتركه لشحن هاتف ذكي من Nord 2.

وبحسب ما ورد، وقع الحادث في مدينة كيرالا، ويبدو أن الحادث وقع أثناء عاصفة ممطرة وأدى إلى تلف الشاحن وكذلك المقبس. ولكن لحسن الحظ، لم يتأثر الهاتف الذكي.

ولفت المنشور الذي تم نشره انتباه فريق دعم OnePlus الذي طلب من المستخدم زيارة مركز رعاية العملاء. وفي مركز الرعاية، تم فحص الشاحن وتوصل الفنيون إلى نتيجة مفادها أن الانفجار وقع نتيجة تذبذب الجهد.

وفي بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى Gadgets 360، صرحت OnePlus India قائلة: “إننا نأخذ هذه الأمور على محمل الجد. فقد قام المستخدم بتسليم شاحن OnePlus التالف إلى مركز الخدمة لدينا وعرضنا عليه استبداله”. وأضافت: “تحتوي شواحن OnePlus على مكثفات مدمجة تتحكم في الطاقة وتخزنها. وفي هذه الحالة، وبعد إجراء تحليل شامل، ظلت المكثفات كما هي. وهذا يعني أن الانفجار نتج عن عوامل خارجية مثل تقلبات الجهد”.

كما أوصى البيان المستخدمين بالالتزام باحتياطات الأمان والتحذيرات المحددة في دليل المستخدم الخاص بالمنتج.

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