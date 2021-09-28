تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تفاصيل جديدة حول سماعة OnePlus Buds Z2 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول سماعة وان بلس القادمة OnePlus Buds Z2، حيث يأتي هذا الإصدار بتحسنيات في البطارية، وميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان OnePlus Buds Z2، ولقد أوضحت تسريبات سابقة التصميم المتوقع لهذا الإصدار، واليوم تأتي تسريبات جديدة بمزيد من التفاصيل.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر “Max J”، حيث أكد على أن سماعة OnePlus Buds Z2 تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2، أيضاً تضم تقنية Dolby Atmos.

كما تشير التسريبات إلى أن وان بلس تدعم هذا الإصدار بتحسينات في البطارية، حيث تدعم عمر شحن 7 ساعات مقارنة بالإصدار السابق الذي يدعم 5 ساعات فقط، كما يصل عمر الشحن في الإصدار الجديد إلى 38 ساعة مع الحافظة.

أيضاً تدعم السماعة تقنية الشحن السريع حيث يمكن شحن السماعة إلى 10 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى 5 ساعات من الإستماع.

كما تأتي السماعة بمعايير IP55 في مقاومة الماء والأتربة، لهذا فإن هذا الإصدار مضاد للتعرق، ومن المقرر أن تتوفر بألوان الأسود والأبيض.

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