تكنولوجيا: تطبيق YouTube Music متوفر الآن مع ميزة التنزيل دون اتصال بالإنترنت لمجموعة مختارة من ساعات WearOS 2 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ تطبيق YouTube Music الآن في الوصول إلى مجموعة مختارة من ساعات WearOS 2 الذكية. وتتمثل إحدى الميزات البارزة للتطبيق في دعم التنزيلات في وضع عدم الاتصال التي تسمح لمشتركي YouTube Music Premium بتنزيل المقاطع الموسيقية مباشرة على ساعات WearOS الذكية الخاصة بهم للحصول على تجربة استماع بلا إعلانات دون أن يكونوا بالقرب من هواتفهم الذكية.

وقد بدأت العديد الشركات مؤخرًا بتزويد الساعات الذكية بمزيد من وحدات التخزين الداخلية، مثل Galaxy Watch 4 التي تأتي بسعة تخزين داخلية تبلغ 16 جيجابايت.

وأحد الاستخدامات العديدة لوحدة التخزين هذه هو تمكين التنزيل دون اتصال للوسائط التي يمكن تشغيلها دون الاتصال بهاتف ذكي.

وبدأت أغلب تطبيقات بث الأغاني بالفعل في دعم تنزيل المحتويات دون الاتصال بالإنترنت، وآخرها تطبيق YouTube Music الجديد على WearOS 2. ستكون هذه الميزة متاحة لمشتركي YouTube Music Premium وسيدعم التطبيق أيضًا ميزة التنزيلات الذكية، والتي تعمل تلقائيًا على تحديث الأغاني التي تم تنزيلها كلما اتصلت الساعة بشبكة Wi-Fi.

يتم طرح تطبيق YouTube Music الجديد لأول مرة في الساعات الذكية Fossil Gen 6 و Mobvoi’s TicWatch Pro 3 GPS و TicWatch Pro 3 Cellular/LTE و TicWatch E3. ومن المفترض ان يتم طرحه على المزيد من الأجهزة التي تعمل بأحدث إصدار من Wear OS 2 في وقت لاحق من العام.

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