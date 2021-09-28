شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه برمجية أندرويد الضارة Android FlyTrap ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر المطورون مؤخرا على برمجية خبيثة تعرف بـ Android FlyTrap والتى نجحت في اختراق 10,000 جهاز في 144 دولة، حيث تصنف أنها من نوعية Trojan، وتقوم فكرتها على التسلل إلى جهاز المستخدم دون ملاحظة أي اعراض لها، إذ تنتشر ضمن شبكات التواصل الاجتماعي، ومن خلال تطبيقات الأطراف الخارجية وغيرها.

برمجية FlyTrap ظهرت برمجية FlyTrap بوضوح عندما بدأت في اختراق حسابات فيسبوك وجمع بياناتها، إذ أنها تمكنت من جمع معرّفات فيس بوك، وعناوين IP، وعناوين البريد الإلكتروني للحسابات المتضررة، إلى جانب ملفات تعريف الارتباط.

وتلعب تطبيقات التواصل الاجتماعي دورًا خطيرًا في انتشار البرمجيات الضارة، حيث إن الحساب المصاب بها يقوم بمشاركتها مع الحسابات الأخرى ضمن الرسائل الخاصة، وهو ما يسمح بانتشارها كالنار في الهشيم في غضون فترة زمنية قصيرة.

كيف تحمي نفسك؟ لا توجد حلول شاملة لمشكلة البرمجيات الضارة والفيروسات. لكن يمكنك دائمًا أن تحمي نفسك منها من خلال تجنب التطبيقات المخادعة أو تلك التي تعد المستخدم بخصومات أو عروض أو حتى حسابات مجانية.

وإلى جانب ذلك، لا ينصح أبدًا بتحميل التطبيقات من متاجر أو منصات خارجية مهما كانت درجة موثوقيتها. لك أن تتخيل أن جوجل نفسها قد عانت من تطبيقات مزورة عديدة على المتجر، وهو ما يعني أن الوضع أسوأ بالنسبة للمتاجر الخارجية.