تكنولوجيا: الإعلان عن SHARP AQUOS zero6 أخف إصدار 5G بسعة كبيرة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت SHARP اليوم عن هاتف AQUOS zero6 الذي يأتي بقدرة بطارية 4010 mAh، ويتوفر للحجز المسبق بدءاً من 29 من سبتمبر.

تقدم SHARP هاتف AQUOS zero6 بشاشة OLED بحجم 6.4 إنش، ودقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 240Hz، وتأتي بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus.

كما يأتي SHARP AQUOS zero6 بقياسات 158 في 73 في 7.9مم، ووزن 146 جرام، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4010 mAh، لذا فهو أخف هواتف 5G بقدرة كبيرة للبطارية، حيث يأتي iPhone 12 mini بقدرة بطارية 2227 mAh ووزن 135 جرام، بينما يأتي هاتف iPhone 13 mini بسعة بطارية 2438 mAh ووزن 141 جرام.

ويدعم هاتف zero6 رقاقة معالج Snapdragon 750G، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.2.

أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل ويدعم تكبير بصري مرتين، ومستشعر ToF.

بينما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 12.6 ميجا بيكسل في نتوء القطرة، ويدعم الإتصال بشبكات 5G، وشبكات WiFi، والبلوتوث 5.2، و NFC، كما يأتي بمنفذ USB C، وينطلق بنظام تشغيل Android 11، ويدعم التخزين الخارجي في MicroSD حتى سعة 1 تيرابايت.

كما يدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ويبدأ الحجز المسبق في 29 من سبتمبر على أن تكشف SHARP لاحقاً عن سعر الهاتف.

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