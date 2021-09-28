تكنولوجيا: آيسر الشرق الأوسط تطلق أحدث الحواسيب المحمولة من الجيل الحادي عشر لعشاق الألعاب في السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة آيسر الشرق الأوسط عن إطلاق حواسيب الألعاب المحمولة Predator Helios 300 وAcer Nitro 5 في السعودية، حيث تم تزويد الطرازين بأحدث معالجات الجيل الحادي عشر. ويتميز جهاز Predator Helios 300 بشاشة عرض من طراز IPS بدقة عالية الوضوح بتقنية QHD وبتردد 165 هرتز مع وقت استجابة يبلغ 3 ميلي ثانية، بالإضافة إلى حواف إطار نحيفة توفر تجربة لعب سلسة مع الحد الأدنى من الظلال. ويُعد الجهاز موثوقاً وسريعاً ومتميزاً، ويتمتع بقدرات هائلة تلبي احتياجات عشاق الألعاب، بفضل شاشته المذهلة وبطاقة الرسوميات NVIDIA® GeForce RTX™3060 بسعة 6 جيجابايت ومعالج Intel® Core™ i7 من الجيل الحادي عشر وتقنية مراوح التبريد AeroBlade3D ثلاثية الأبعاد من الجيل الخامس.

ويمنح Predator Helios 300 اللاعبين قدرات تحكم كبيرة وأداء قوياً، مما يتيح لهم التفوق على خصومهم، حتى في الألعاب التي تتطلب مواصفات عالية بفضل قدرة تخزين عالية تصل إلى 1 تيرابايت SSD بمنفذ PCIe. ويتميز الحاسب بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 24 جيجابايت، وتقنية Tap Turbo لرفع تردد التشغيل بشكل فوري بالإضافة إلى تطبيق PredatorSense الذي يوفر إمكانية التحكم بمجموعة كبيرة من منصة اللعب، والوصول إلى التطبيق سهل من سطح المكتب أو الهاتف المحمول. لوحة المفاتيح متميزة ومزودة بأربع نطاقات لونية RGB وأغطية شفافة على شكل مقعر فوق المفاتيح القابلة للتخصيص WASD.

ويحتوي الحاسوب على العديد من منافذ التوصيل التي تناسب جميع الأجهزة الطرفية مع مجموعة كاملة من منافذ USB 3.2 بما في ذلك منفذ Thunderbolt™ 4 USB-C فائق السرعة، والذي يدعم وظائف DisplayPort وتوصيل الطاقة. وتتيح أحدث المواصفات التي يتميز بها منفذ HDMI 2.1 للمستخدمين إمكانية التوصيل بسهولة بشاشة خارجية مثل شاشات بدقة K8 ومعدل تحديث 60 هرتز أو K4 ومعدل تحديث 120 هرتز. وللحصول على الاتصال الأمثل، تضمن تقنية Killer DoubleShot™ Pro، مع خاصية Wi-Fi 6 AX 1650i ومنفذ إيثرنت E2600، اتصالاً سريعاً وآمناً.

يوفر الحاسوب المحمول Acer Nitro 5 للمستخدمين إمكانات استثنائية في عالم الألعاب بفضل المعالج Intel ® Core™ من الجيل الحادي عشر ووحدة معالجة رسوميات تصل إلى NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 بالإضافة إلى السرعة القصوى وقدرة التخزين الهائلة مع فتحتين لمحركات الأقراص M.2 PCIe وSATA SSDs وذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة 32 جيجابايت. ويمكن للاعبين الحصول على أقصى أداء للحاسوب مع مروحة مزدوجة تعزز التبريد بتقنية Acer CoolBoost™، التي تزيد سرعة المروحة بنسبة 10%، وتصميم منفذ العادم الرباعي.

وتمنح لوحة المفاتيح التي تتميز بأربعة نطاقات لونية RGB قدرة إضافية على التحكم بالألعاب من خلال زر NitroSense المخصص. وتتميز مفاتيح WASD والأسهم بألوان واضحة، لتسهيل تحديد موقعها، أما زمن الإستجابة للنقرة فتلقائي مع مسافة فاصلة تبلغ 1.6 ملم لتوفير تحكم أفضل. ويمكن للمستخدمين اختبار تجربة غامرة من خلال مكبرات الصوت المزدوجة باستطاعة 2 واط، مع تقنية ترميز الصوت DTS: X ® Ultra، لتوفير أصوات واضحة في فضاء صوتي ثلاثي الأبعاد، مما يتيح للاعبين تحديد مصدر الصوت بدقة بالغة.

وتتيح الحواسيب المحمولة Nitro وPredator للمستخدمين الوصول إلى Planet9، منصة الرياضات الإلكترونية الفريدة، والتي تجمع باقة من اللاعبين الشغوفين وتوفر لهم فرصة التعلم من أصحاب الخبرة والتنافس مع لاعبين يتميزون بنفس مستوى المهارة.

المواصفات والتوافر والسعر:

يتوفر Predator Helios 300 (PH315-54) حالياً في مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية بسعر 8,499 ريال سعودي.

سيتوفر Acer Nitro 5 (AN515-57) في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 20 سبتمبر في مكتبة جرير بأسعار تبدأ من 6,499 ريال سعودي

لمزيد من المعلومات عن منصة Planet9، يرجى زيارة: https://www.planet9.gg/

تختلف المواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمزيد من المعلومات حول توافر المنتج ومواصفاته وأسعاره في أسواق محددة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب لشركة آيسر عن طريق الموقع الإلكتروني: www.acer.ae

لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر في عام 1976، لتصبح اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم مع حضور في أكثر من 160 دولة. وانسجاماً مع طموحاتها المستقبلية، تتطلع آيسر نحو بلورة عالم تُحول فيه الأجهزة والبرمجيات والخدمات إلى كيان واحد يفتح الباب أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات على حد سواء. وسواءً من التقنيات الخدمية وإنترنت الأشياء والألعاب الإلكترونية وتكنولوجيا الواقع الافتراضي، يُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم عن 7 آلاف شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.acer.com

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