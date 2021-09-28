تكنولوجيا: جهاز Nokia Purebook S14 ينطلق قريباً بالجيل 11 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة نوكيا التجارية لإطلاق جهاز Nokia Purebook S14 الجديد قريباً، حيث يأتي الجهاز بالجيل 11 من معالجات إنتل، ونظام تشغيل Windows 11.

كانت نوكيا قد قدمت جهاز Nokia Purebook X14 خلال شهر ديسمبر من العام الماضي للأسواق، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد بعنوان Nokia Purebook S14.

ولقد رصد الجهاز بالفعل في الحملة الترويحية في الهند بمعالج Core i5 من الجيل 11، وكرت شاشة Iris Xe، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في NVMe SSD.

كما يتميز الجهاز بشاشة IPS LCD بحجم 14 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، ويأتي بإطارات نحيفة جداً، إلا أنه يأتي بوزن أكبر من الإصدار السابق 1.4 كجم.

وللإتصال يضم الجهاز منفذ USB C، ومنفذ USB-A 3.0، وأيضاً HDMI، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، وفتحة لقاري بطاقة ذاكرة microSD، ومن المقرر أن يتوفر Nokia Purebook S14 للبيع في Flipkart بدءاً من 3 من أكتوبر.

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