شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمناسبة عيد ملادها.. كل ما تريد معرفته عن شركة جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبت "جوجل" دورا محوريا في تغيير الطريقة التي نتواصل بها مع العالم واستهلاكنا للمعلومات، ما يجعلها واحدة من أبرز الشركات في مجال التكنولوجيا والإنترنت وفقا لما نقلته RT.

وبالأمس، بلغت شركة التكنولوجيا الرائدة 23 عاما، حيث رأت النور عام 1997، بينما وقع تأسيسها رسميا كشركة في 27 سبتمبر 1998.

ومن الناحية الفنية، بلغ عمر "جوجل" 23 عاما في 4 سبتمبر 2021، لكن الشركة غيرت احتفالاتها بالذكرى السنوية من 4 سبتمبر إلى 27 سبتمبر في 2005، احتفالا بالوصول إلى رقم قياسى جديد من حيث الصفحات المفهرسة.

وانطلقت "جوجل" كمشروع بحثي على شبكة ستانفورد الخاصة في عام 1996 وحصلت على 100 ألف دولار أمريكي كأول تمويل لها في عام 1998، من آندي بيكتولشيم، الشريك المؤسس لشركة Sun Microsystems، والآن، تقترب قيمتها السوقية من 2 تريليون دولار.

وفي عام 1997، التقى المؤسسان المشاركان بشركة "جوجل"، سيرجي برين ولاري بيدج، عندما كانا طالبين يقومان بتحضير رسالة الدكتوراه في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا.

وبحلول العام التالي، قام مؤسسا "جوجل" ببناء محرك بحث معا في غرف النوم الخاصة بهما وتطوير النموذج الأولي. وفي عام 1998، تأسست شركة "جوجل رسميا.