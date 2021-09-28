فيديو لا يصدق لهاتف “آيفون 13 برو ماكس” عند إسقاطه على الأرض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

كشفت شركة آبل الأمريكية في الآونة الأخيرة عن العديد من الأجهزتها الذكية العديدة، ومنها هاتف آيفون 13 الذي أبرز منتجاتها للمنافسة.

يتولى خبراء منصات التواصل مهمة الفحص والاختبار للأجهزة الحديثة فور الكشف عنها، وشمل ذلك هواتف آيفون 13 الجديدة بمختلف إصداراتها.

وأجرى خبير تقني تابع لقناة على موقع يوتيوب باسم “إيفري ثينج أبل برو”، اختبارا لمتانة وصلابة هاتف آيفون 13 برو ماكس وآيفون 13 برو الجديدين، بالكشف عن النتائج التي يترتب عليها سقوطهما على الأرض.

وكانت أبل قد أعلنت أن آيفون 13 مزود بأقوى زجاج سبق وأن طرحته في أي هاتف ذكي بفضل خامة السيراميك الواقية التي صنعت منها الشاشة.

والاختبار تضمن إسقاط الهاتف على أرضية خرسانية، من عدة ارتفاعات مختلفة، وعندما تم إسقاط جهازي آيفون 13 برو من ارتفاع الطاولة، لم يصب الهاتف بأي خدوش في أي مكان.

ولكن عند اسقاطه من ارتفاع الشخص الذي يتحدث عن الهاتف، لم تنجُ شاشة iPhone 13 Pro وانكسرت، على الرغم من أن 13 Pro Max كان لا يزال جيدًا، وفي الحالتين الهاتفين كانا يعملان بشكل جيد.

بعد ذلك أجري الاختبار لإسقاط الهاتف من ارتفاع 10 أقدام، وكانت النتيجة أن تدمرت خلفية هاتف آيفون 13 برو، في حين ظل هاتف آيفون برو ماكس متماسكا مع تعرضه لبعض الخدوش الظاهرة، ولكن عندما تم إسقاطه مع مواجهة الشاشة لأسفل، تحطمت الشاشة على الرغم من أنها لا تزال تعمل.