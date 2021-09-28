تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سماعة Beats Studio3 ACW بسعر 350 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل اليوم عن سماعة الرأس Beats Studio3 ACW، وهو إصدار خاص من العلامة التجارية صمم بالشراكة مع “A-Cold-Wall” وتنطلق السماعة بسعر 350 دولار.

تتميز سماعة Beats Studio3 ACW بلون رمادي يحاكي الأسمنت مع نقاط خفيفة، وعلامة ACW التجارية، كما تأتي سماعة الرأس بحافظة تتضمن أيضاً شعار ACW باللون الأسود.

ويأتي هذا الإصدار بنفس السعر الذي قدم به الإصدار الرئيسي من السماعة Studio 3 في الأسواق وهو 350 دولار.

أيضاً تتميز السماعة بتصميم فوق الأذن، وتدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تضم السماعة شريحة معالج ابل W1، وتتميز بعمر شحن يصل إلى 44 ساعة مع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ومن المقرر أن تتوفر للبيع قريباً.

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