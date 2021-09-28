تكنولوجيا: NVIDIA DLSS تقنية ذكية لدعم اللاعبين بتجربة مذهلة في الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ترتقي NVIDIA بتجربة الألعاب إلى مستوى جديد من خلال سلسلة كرت الشاشة GEFORCE RTX التي تجلب العديد من التقنيات والبرمجيات، وتعد NVIDIA DLSS واحدة من بين التقنيات الذكية التي تدعم اللاعبين بتجربة إستثنائية.

تؤكد علامة NVIDIA GEFORCE RTX التجارية في أجهزة الألعاب على تمتع الأجهزة بأفضل آداء وأعلى كفاءة، حيث طورت سلسلة GEFORCE RTX برؤية رئيسية تهدف لترقية الألعاب من خلال الأجهزة والبرمجيات التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي.

وتعد تقنية DLSS واحدة من التقنيات التي طورت من NVIDIA لدعم اللاعبين بتجربة فريدة في الألعاب، حيث تعمل هذه التقنية الذكية على الإستفادة من الذكاء الإصطناعي في الأجهزة، وأيضاً البيانات التي تنتجها الأجهزة التي ترتكز على الذكاء الإصطناعي، لتعمل على تحليل عشرات الآلاف من الصور لإنتاج صور نهائية بأعلى جودة ودقة في العرض.

أيضاً من المقرر أن تعمل تقنية DLSS في النهاية على إنتاج صور في الألعاب بأعلى جودة ودقة عرض، وذلك بإستخدام محدود لقوة المعالجة، كما تدعم تعزيز معدل الإطارات لتجربة ألعاب أكثر كفاءة.

ما هي تقنية NVIDIA DLSS؟

تتوفر تقنية NVIDIA DLSS فقط في سلسلة كرت الشاشة GEFORCE RTX، حيث تستهدف هذه التقنية في النهاية تحسين جودة ودقة العرض مع تعزيز معدل الإطارات في الألعاب.

ويمكن لهذه التقنية أن تدعم اللاعبين في ضبط الألعاب على أعلى الإعدادات مع ترقية دقة العرض في نفس الوقت.

أيضاً يرتكز عمل هذه التقنية بشكل رئيسي على الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز معدل الإطارات، حيث يمكن لتقنية DLSS على سبيل المثال ترقية دقة عرض 1080 بيكسل إلى دقة 4K في الألعاب، وذلك مع تعزيز معدل الإطارات بنسبة من 200-300%.

التحسينات الرئيسية المقدمة من تقنية DLSS

دقة عرض فائقة في الألعاب يمكن مقارنة جودة العرض الأصلية مع دقة العرض الفائقة التي تقدم من تقنية DLSS، والتي تعمل على إستخدام تقنيات “temporal feedback” لدفع تفاصيل أكثر دقة مع تحسين إستقرار الإطارات.

يمكن مقارنة جودة العرض الأصلية مع دقة العرض الفائقة التي تقدم من تقنية DLSS، والتي تعمل على إستخدام تقنيات “temporal feedback” لدفع تفاصيل أكثر دقة مع تحسين إستقرار الإطارات. ترقية في مختلف كروت الشاشة GEFORCE RTX وأيضاً قي دقة العرض حيث تعمل على إستخدام أنوية Tensor في شبكة الذكاء الإصطناعي الرئيسية لتحسين معدل الإطارات ليقدم آداء أكثر مرونة مع تمكين أعلى الإعدادات في دقة العرض.

حيث تعمل على إستخدام أنوية Tensor في شبكة الذكاء الإصطناعي الرئيسية لتحسين معدل الإطارات ليقدم آداء أكثر مرونة مع تمكين أعلى الإعدادات في دقة العرض. شبكة واحدة لجميع الألعاب لا تختص تقنية DLSS محتوى محدد في الألعاب، حيث طورت التقنية لتقدم شبكة واحدة تتوافق مع جميع الألعاب بشكل سريع، ولدعم التوسع أيضاً في عدد أكبر من الألعاب لاحقاً.

لا تختص تقنية DLSS محتوى محدد في الألعاب، حيث طورت التقنية لتقدم شبكة واحدة تتوافق مع جميع الألعاب بشكل سريع، ولدعم التوسع أيضاً في عدد أكبر من الألعاب لاحقاً. إختيارات قابلة للتخصيص تأتي تقنية DLSS بعدد 4 من الأنماط لجودة الصورة والتي تتضمن الجودة، والتباين، والآداء، أو الآداء الفائق، وتتحكم الأنماط الأربعة في دقة العرض داخل الألعاب، حيث يمكن لدقة العرض المميزة بالآداء الفائق أن تقدم جودة عرض أفضل 9 مرات، لذا سيكون لدى المستخدم إختيارات أكثر.

ولقد قدمت NVIDIA التحديث الجديد من التقنية DLSS 2.0 الذي يستخدم أنوية Tensor في الذكاء الإصطناعي في كروت الشاشة GEFORCE RTX، وذلك للتعلم العميق بآداء أسرع مرتين أكثر من DLSS 1.0.

كما يأتي التحديث الجديد للتقنية بآداء أفضل من 2-3 مرات في تعزيز جودة عرض الصور وأيضاً زيادة معدل الإطارات في نمط 4K، لذا سيتاح للمستخدمين مع تحديث DLSS 2.0 في كروت الشاشة GEFORCE RTX ضبط أعلى الإعدادات للألعاب مع نمط 4K وأيضاً أعلى معدل للإطارات.

أيضاً لا تختلف دقة العرض الأصلية 4K في الألعاب عن الترقية المقدمة من 1080 بيكسل إلى 4K بتقنية DLSS 2.0، حيث يصعب رصد الإختلاف بين جودة العرض الأصلية والتي تم ترقيتها بفضل تقنية DLSS.

لذا يمكن لتحديث DLSS 2.0 أن يدعم نمط فائق في جودة العرض في الألعاب بترقية تصل إلى 9 مرات أفضل، مع دعم لألعاب الواقع الإفتراضي وأيضاً دقة العرض الديناميكية وأيضاً رفع مستوى تتبع الأشعة بدقة أعلى.

هذه الألعاب تحقق الإستفادة من تقنية DLSS

يمكنك أن تتمتع بالمميزات المقدمة في تقنية DLSS من خلال إقتناء الأجهزة التي تتضمن سلسلة كرت الشاشة GEFORCE RTX، ومن ثم إختيار الألعاب التي تدعم بالفعل هذه التقنية، حيث يتوفر في الأسواق بالفعل عدد من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة والتي تدعم التقنية بالفعل.

ومن بين الألعاب التي تدعم تقنية NVIDIA DLSS كلٍ من ألعاب Unreal Engine 5 و Unity Engine 2021.2، وأيضاً DICE’s Frostbite Engine، و ID Tech 5 Cry Engine، وRockstar’s Rage و DECIMA Engine و DAGOR Engine و Red Engine و Infinity Ward و Ubisoft’s AnvilNext و Disrupt Engines وأيضاً Luminous Engine.

كما تدعم التقنية Vulkan من الألعاب التي ترتكز على برامج Linux، حيث تم إضافة دعم لتقنية DLSS بإستخدام Proton.

يذكر أن تمكين تقنية NVIDIA DLSS يتميز بتجربة سلسة، وذلك عن طريق تثبيت محرك GeForce Game عبر GeForce Experience أو موقع NVIDIA الرسمي، ومن ثم يمكن تثبيت أحدث إصدار للعبة، ومنها يمكن فتح قائمة الإختيارات ومن ثم تمكين تقنية DLSS.

قائمة بالألعاب التي تتضمن تقنية NVIDIA DLSS

اللعبة الآداء Amid Evil آداء اسرع بنسبة 75% Anthem آداء أسرع بنسبة 40% Battlefield V آداء أسرع بنسبة 40% Bright Memory آداء أسرع بنسبة85% Call of Duty: Black Ops Cold War آداء أسرع بنسبة 80% Call of Duty: Warzone آداء أسرع بنسبة 70% Control آداء أسرع بنسبة 50% CRSED: F.O.A.D. (Formerly Cuisine Royale) آداء أسرع بنسبة 40% Cyberpunk 2077 آداء أسرع بنسبة 60% Death Stranding آداء أسرع بنسبة 90% Deliver Us the Moon آداء أسرع بنسبة 80% Doom Eternal آداء أسرع بنسبة 65% Edge of Eternity آداء أسرع بنسبة 100% Enlisted آداء أسرع بنسبة 55% F1 2020 آداء أسرع بنسبة 50% F1 2021 آداء أسرع بنسبة 65% Final Fantasy XV آداء أسرع بنسبة 25% Fortnite آداء أسرع بنسبة 200% Ghostrunner آداء أسرع بنسبة 80% Gu Jian Qi Tan Online آداء أسرع بنسبة 35% Iron Conflict آداء أسرع بنسبة 100% Justice آداء أسرع بنسبة 90% Marvel’s Avengers آداء أسرع بنسبة 80% MechWarrior 5: Mercenaries آداء أسرع بنسبة 75% The Medium آداء أسرع بنسبة 100% Metro Exodus: Enhanced Edition آداء أسرع بنسبة 100% Minecraft with RTX آداء أسرع بنسبة 100% Monster Hunter World آداء أسرع بنسبة 50% Moonlight Blade آداء أسرع بنسبة 100% Mount and Blade 2: Bannnerlord آداء أسرع بنسبة 50% Nioh 2 آداء أسرع بنسبة 58% Outriders آداء أسرع بنسبة 72% Pumpkin Jack آداء أسرع بنسبة 100% Ready or Not Alpha آداء أسرع بنسبة 100% Red Dead Redemption 2 آداء أسرع بنسبة 45% Rust آداء أسرع بنسبة 50% Shadow of the Tomb Raider آداء أسرع بنسبة 50% Tom Clancy’s Rainbow Six Siege آداء أسرع بنسبة 50% War Thunder آداء أسرع بنسبة 50% Watch Dogs: Legion آداء أسرع بنسبة 60%

إختبارات الآداء لتقنية NVIDIA DLSS في عدد من عناوين الألعاب للعام 2021

لعبة The Medium

وتوضح الإختبارات الإختلاف في الآداء الذي حصلت عليه لعبة “The Medium” مع تمكين تقنية DLSS، حيث إرتفع معدل الإطارات من 32 إطار لكل ثانية إلى 74 إطار لكل ثانية.

لعبة Nioh 2

أيضاً تكشف إختبارات الآداء للعبة Nioh 2 إرتفاع معدل الإطارات من 56 إطار لكل ثانية إلى 90 إطار لكل ثانية مع تمكين تقنية DLSS.

لعبة Mount & Blade II

وفي إختبارات الآداء للعبة Mount & Blade II إستطاعت تقنية DLSS أن تدعم ترقية سرعة الإطارات من 45 إطار لكل ثانية إلى 66 إطار لكل ثانية.

لعبة Outriders

أيضاً اختبرت تقنية DLSS في لعبة Outriders، حيث تم تعزيز معدل الإطارات من 42 إطل لكل ثانية إلى 72 إطار لكل ثانية.

NVIDIA DLSS تقنية ذكية لتجربة ألعاب مذهلة

تأتي تقنية NVIDIA DLSS برؤية جديدة لتجربة الألعاب التي تعطي اللاعبين مرونة أكثر في ضبط الإختيارات المفضلة للمستخدم للحصول على أفضل آداء في الألعاب من خلال تعزيز معدل الإطارات، وأيضاً تعزيز دقة العرض لصور أكثر حيوية وتنبض بالحياة، وترتكز تقنية DLSS بشكل رئيسي على تقنية الذكاء الإصطناعي لدفع هذه الترقية في الألعاب.

لذا تستمر NVIDIA في دفع تحديثات لترقية تقنية DLSS خلال الفترة القادمة، والتوسع أيضاً في دعم عدد أكبر من عناوين الألعاب لدعم أفضل للمستخدمين.

يمكنك أيضاً أن تتمتع بتجربة “Battlefield 2042” عند شراء أحد أنظمة الحاسب المكتبي المميزة بسلسلة كرت الشاشة GEFORCE RTX 3090، أو GEFORCE RTX 3080 Ti، أو 3080، أو 3070Ti، وأيضاً 3070 أو أي من أجهزة الحاسب المحمول التي تضم سلسلة كرت الشاشة، التي تتوفر للشراء الآن ولفترة محدودة عبر الرابط التالي:

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