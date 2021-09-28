شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنك تشيلى المركزى يسعى لطرح عملة رقمية بحلول 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس البنك المركزي التشيلي أمس إن البنك المركزي التشيلي سيقرر في أوائل عام 2022 استراتيجية لإمكانية طرح عملته الرقمية الخاصة، حيث يسعى صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم لمواكبة العملات المشفرة سريعة الانتشار.

ويقوم المنظمون على مستوى العالم بقمع العملات الرقمية، خائفين من التوسع السريع في السوق الذي تجاوز 2 تريليون دولار في أبريل، وقالت الصين يوم الجمعة إنها تحظر جميع عمليات تداول العملات المشفرة والتعدين.

وفي عرض تقديمي أمام المشرعين، قال رئيس البنك المركزي ماريو مارسيل إنه شكل مجموعة عمل رفيعة المستوى لدراسة استراتيجية متوسطة الأجل لسك "بيزو رقمي" في محاولة لتلبية احتياجات "صناعة مدفوعات تزداد صعوبة. "

وقال مارسيل للمشرعين"من الأهداف المرتبطة باحتياجات الجمهور، والاستقرار المإلى وفعالية السياسة النقدية، سيحدد البنك المركزي، في بداية عام 2022، اقتراحًا يتضمن خيارات ومتطلبات لإصدار نهائي لعملة البيزو الرقمي في تشيلي ".

وقال مارسيل إن استخدام المدفوعات الرقمية ارتفع في تشيلي، حيث يتم توجيه أكثر من 40% من استهلاك الأسرة من خلال بطاقات الائتمان أو الأنظمة المماثلة، فضلاً عن التحويلات الرقمية.

ويشعر المنظمون العالميون بالقلق من أن ارتفاع العملات التي يديرها القطاع الخاص يمكن أن يقوض سيطرتهم على الأنظمة المالية والنقدية، ويزيد من المخاطر النظامية، ويعزز الجريمة المالية ويضر بالمستثمرين.

وقال مارسيل إن مجموعة العمل ستقوم بتقييم نقدي للمخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي التشيلي وكفاءة سياستها النقدية.