شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة iPhone 14 ستأتى بتصميم مختلف بالكامل عن الإصدارات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل مؤخرًا أحدث سلسلة من هواتفها الذكية iPhone 13، وبعد فترة وجيزة من إطلاق الشائعات حول سلسلة iPhone 14 بدأت في القيام بجولات على الإنترنت، والآن، عاد مارك غورمان من Bloomberg بإصدار آخر من رسالته الإخبارية Power On، حيث يتحدث Gruman في الإصدار الأخير عن iPhone 14 القادم.

ويذكر Gurman أنه يمكن للناس توقع أجهزة أيفون ذات مستوى تصميم جديد ونموذج Pro مع إعادة تصميم كاملة، ويضيف أيضًا أن التغييرات الطفيفة لهذا العام في أجهزة أيفون تشير أيضًا إلى أن مهندسي أبل يعملون على شاشات أكبر ستستغرق وقتًا أطول.

وفي الآونة الأخيرة، قال محلل أبل الشهير Ming Chi Kuo أيضًا أن سلسلة iPhone 14 القادمة ستشهد إعادة تصميم، وذكر Kuo أن أبل تخطط لإزالة الشق تمامًا من طرازات iPhone Pro و iPhone Pro Max للعام المقبل، وأضاف أيضًا أن عملاق التكنولوجيا قد يدمج شاشة مثقبة في طرازات Pro من iPhone 14.

وفي حديثه عن تشكيلة iPhone 14، قال Gurman إن هناك شائعات بأن أبل تتخلى عن iPhone mini ويقال إنها تركز على iPhone 14 Max الجديد، لذلك، يُقال إن تشكيلة أيفون التالية تتميز بجهاز أيفون عادي و iPhone Max وطرازين Pro.

وعلى صعيد أيفون القابل للطي، قال Gurman إن الشركة تعمل على هواتفها الذكية القابلة للطي، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وأيد "كو" أيضًا الأمر نفسه وأفاد بأن iPhone القابل للطي من أبل قد تأخر حتى عام 2024، وأضاف أيضًا أن التأخير في إطلاق أيفون القابل للطي سيؤثر على شحنات أبل في عامي 2022 و 2023.