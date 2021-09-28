تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لمايكروسوفت: محاولة السيطرة على تيك توك "أغرب شىء عملت فيه على الإطلاق"

القاهرة - سامية سيد - وصف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا المحاولة الفاشلة لشركته لتولى عمليات تطبيق تيك توك الصينى فى الولايات المتحدة العام الماضى بـ "أغرب شىء عملت فيه على الإطلاق".

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن في أغسطس 2020، كانت الشركة المالكة لتيك توك تجري محادثات لبيع عملياتها في الولايات المتحدة لأن إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب هددت بحظر التطبيق ما لم تجد الشركة الأم ByteDance مشترًا أمريكيًا له.

في وقت من الأوقات، كانت مايكروسوفت واحدة من المستحوذين المحتملين، لكنها تراجعت في سبتمبر 2020، عندما تم اختيار Oracle لتوفير خوادم سحابية للتطبيق.

وقال ناديلا: "أولاً وقبل كل شيء، عليك أن تتذكر، لقد جاءت تيك توك إلينا ولم نذهب إليهم.. بسبب الكثير من المشكلات التي كانت تواجههم".

وقال ناديلا إن TikTok أراد في البداية موفر خدمة سحابية يمكنه أيضًا تقديم خدمات أمنية.

