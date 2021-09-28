تكنولوجيا: سوني تتصدر شحنات مستشعرات الكاميرة في النصف الأول من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن إيرادات سوق مستشعرات الكاميرة الخاصة بالهواتف الذكية، حيث وصلت الإيرادات إلى 7 مليار دولار في النصف الأول من 2021، أي بإرتفاع في الإيرادات بنسبة 10%.

أوضح تقرير “Strategy Analytics” الشحنات التي سجلتها الشركات المصنعة لمستشعرات كاميرة الهواتف الذكية في النصف الأول من 2021، حيث إستطاعت سوني الإستحواذ على نسبة 42% من سوق مستشعرات الكاميرة.

ولقد وصلت حصة سوني السوقية في شحنات مستشعرات الكاميرة إلى 41% حتى الربع الثاني من 2021، واليوم أكد التقرير الجديد على أن حصة سوني في النصف الأول من 2021 وصلت إلى 42%، بينما جاءت Samsung System LSI في المرتبة الثانية تليها OmniVision.

ويؤكد تقرير المحللين على إستحواذ الشركات الثلاثة على نسبة 80% من سوق مستشعرات الكاميرة الخاصة بالهواتف الذكية في النصف الأول من 2021.

كما أشار المحلل “Jeffrey Mathews” من شركة Strategy Analytics إلى أن الشركات المصنعة لمستشعرات الكاميرة واجهت إرتفاع ملحوظ في طلبات التوريد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، ولقد قدمت Sony و Samsung و OmniVision منتجات CIS عالية الدقة.

أيضاً كشف تقرير سابق عن تصدر مشتسعرات CMOS من سوني لللشحنات في 2020، ولقد إستطاعت سامسونج التقدم بالإعلان الأخير عن مستشعر ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجا بيكسل لتستمر المنافسة بين كبرى الشركات المصنعة للمستشعرات خلال الفترة القادمة.

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