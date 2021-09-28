جوجل تخفض عمولتها من المبيعات في سوقها السحابي

دبي - يزن راشد - تعمل شركة جوجل على تقليل مقدار عمولتها عندما يشتري العملاء برامج من بائعين آخرين في سوقها السحابي، حيث تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى ضغوطًا متزايدة لخفض ما يسمى بمعدلات العمولة.

وتعمل منصة جوجل السحابية على خفض نسبة حصتها من الإيرادات إلى 3 في المئة من 20 في المئة.

وتمثل هذه الخطوة أحدث جهود مجموعة السحابة لتصبح أكثر قدرة على المنافسة منذ انضمام توماس كوريان لمنصب الرئيس التنفيذي في عام 2019 بعد عمله في أوراكل.

وتحاول عملاقة البحث، التي تتخلف عن أمازون ومايكروسوفت في البنية التحتية السحابية، جذب صانعي البرامج المستقلين لبيع منتجاتهم على سحابتها.

وقال متحدث باسم الشركة: هدفنا هو تزويد الشركاء بأفضل منصة وأكثر الحوافز تنافسية. يمكننا أن نؤكد أن هناك تغييرًا في هيكل رسوم السوق قيد التنفيذ.

وقامت شركات التكنولوجيا الكبرى في الأشهر الأخيرة بتخفيض عمولاتها عبر منصاتها، سواء كان ذلك لتطبيقات المستهلك أو منتجات الأعمال. ويرتبط بعض الضغوط بالمنافسة، بينما تتزايد المخاوف التنظيمية والقانونية أيضًا.

وخفضت الشركة في شهر يوليو عمولتها لعمليات الشراء من خلال متجر جوجل بلاي إلى 15 في المئة من 30 في المئة لأول مليون دولار في الإيرادات التي يجنيها المطور كل عام.

وقدمت شركة آبل أيضًا في هذا العام نفس التخفيض لمطوري التطبيقات الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن مليون دولار.

وكجزء من دعوى قضائية رفعتها Epic Games، حكم قاض في كاليفورنيا هذا الشهر بأنه لن يسمح لشركة آبل بعد الآن بمنع المطورين من توفير روابط أو اتصالات أخرى توجه المستخدمين بعيدًا عن الشراء داخل التطبيق من آبل.

وفي الوقت نفسه، خفضت شركة مايكروسوفت في شهر أغسطس عمولتها لشراء الألعاب من متجر تطبيقات ويندوز إلى 12 في المئة من 30 في المئة.

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سحابة جوجل خسرت 591 مليون دولار في الربع الثاني

يمكن للعملاء في سوق جوجل السحابي العثور على منتجات من شركات برمجيات بارزة. بما في ذلك Confluent و Elastic و MongoDB و Twilio.

ولكن يفتقر السوق إلى منتجات من شركات مثل Accenture و Equifax و FactSet و Freshworks و Xilinx ومؤسسة هيوليت باكارد، وجميعها لديها قوائم في سوق AWS.

وتتقاضى AWS، الشركة الرائدة في السوق، رسوم إدراج تبلغ نحو 5 في المئة، وفقًا لتقدير من محللين في UBS. وقالوا إن سوق AWS يولد عائدات سنوية تتراوح بين مليار و 2 مليار دولار.

وقالت مايكروسوفت في شهر يوليو إنها خفضت سعرها من 20 في المئة إلى 3 في المئة. وأضافت: تهدف رسومنا إلى تعويض التكاليف التشغيلية للعملاء. نحن لا نحاول الحصول على نصيب من عائدات شركائنا. نحن نساعد الشركاء في بيع حلولهم، وليس العكس.

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