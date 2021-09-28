ديسكورد تسمح لك بجدولة أحداث الخادم

دبي - يزن راشد - أعلن تطبيق المراسلة ديسكورد أن طبقة Nitro المتميزة تسمح الآن للمشتركين باستخدام صورة رمزية مختلفة عبر كل خادم من خوادمهم.

وتم تصميم المنصة في البداية كمكان للالتقاء بين اللاعبين واستخدام الدردشة الصوتية. ولكن تحصل الخدمة باستمرار على ميزات جديدة.

وتم تغيير خيار “تغيير الاسم المستعار” في التطبيق إلى “تعديل ملف تعريف الخادم”. وهذا هو المكان الذي تتمكن فيه من تغيير لقبك وصورتك الشخصية للخادم.

وكان يتعين عليك في السابق تغيير الصورة الرمزية الخاصة بك في كل مرة تقوم فيها بتغيير الخوادم.

لذلك إذا كنت تستخدم خوادم متعددة – كما يفعل الكثير من مستخدمي المنصة – يمكنك الاحتفاظ بكل هوية منفصلة وفريدة من نوعها.

وأعلنت المنصة أيضًا أنها بدأت بطرح الأحداث المجدولة، التي تتيح للمستخدمين التخطيط مسبقًا، مما يمنح الوقت لنشر الوعي والانضمام. مثل حدث فيسبوك.

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ديسكورد تتيح لك تعيين صورة رمزية في كل خادم

تقول الشركة إنها ترى المزيد من المجتمعات تستخدم قنوات المسرح للتواصل مع الأعضاء، في AMA، أو أحداث الميكروفون المفتوحة، أو غيرها من المناقشات الواسعة النطاق.

ومن خلال الأحداث المجدولة في المنصة، يمكن للمستخدمين إنشاء حدث باسم موضوع لتاريخ مستقبلي، والسماح للأعضاء بالرد على دعوة الحضور – التي ترسل لهم بعد ذلك إشعارًا عند بدء الحدث – وإنشاء رابط دعوة لحدث معين.

ويتمكن الأعضاء أيضًا من تصفح قائمة الأحداث المستقبلية عبر الخادم. وتتوفر ميزة الأحداث المجدولة عبر أجهزة سطح المكتب و iOS وأندرويد.

ولا توجد قيود زمنية على الوقت الذي يمكن للمشرفين أن يقوموا بجدولة الأحداث فيه مسبقًا. ولكن يكون هناك حد أقصى يبلغ 100 حدث في المرة الواحدة.

ويشار إلى أن المنصة بدأت باختبار تكامل يوتيوب، وذلك بعد أسابيع من قيام المنصة المملوك لشركة جوجل بإجبار اثنين من برامج ديسكورد الموسيقية الشهيرة على الإغلاق.

وبدأ تكامل يوتيوب بالظهور في عدد صغير من الخوادم كجزء مما يبدو أنه اختبار جديد للتعاون بين المنصتين. وتسمى الميزة Watch Together، وهي تتيح لأعضاء المنصة مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب معًا.

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