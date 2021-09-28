العثور على عظام جمجمة متحجرة لإنسان قديم في الصين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 10:13 صباحاً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2021 10:58 صباحًا

أعلنت وكالة شينخوا الصينية، أن علماء الآثار الصينيين عثروا في كهف على جمجمتين متحجرتين للإنسان عمر إحداها 32 ألف عام.

وتشير الوكالة، إلى أن العلماء عثروا على هذه الأحافير في أحد الكهوف بمقاطعة خنان وسط الصين. ووفقا لتقدير العلماء يبلغ عمر إحدى الجمجمتين 32 ألف عام، وتعتبر أقدم نموذج لبقايا الإنسان المعاصر الذي يعيش في المقاطعة.

وجاء في بيان الوكالة، “أعلن علماء الأنثروبولوجيا، أن عمر إحدى الجمجمتين هو 32 ألف عام، و12 ألف عام”.

ومن جانبه أعلن ليو هايوان، رئيس معهد التراث الحضاري في المقاطعة، أن لهذه القطع أهمية كبيرة في دراسة أصل وتطور الإنسان الصيني المعاصر.

وتضيف الوكالة، كما عثر العلماء بالإضافة إلى الجمجمتين، على أكثر من 10 آلاف قطعة عظام تعود للخيول والدببة والغزلان والخنازير والذئاب، عمرها 30-40 ألف عام. وعثروا أيضا على أدوات شغل حجرية بينها وسيلة كشط.