تكنولوجيا: شاومي تكشف عن هواتف Redmi 9i Sport وRedmi 9 Activ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن إصدارات الشركة الجديد من الهواتف منخفضة التكلفة Redmi 9i Sport وRedmi 9 Activ.

تنطلق هواتف Redmi 9i Sport وRedmi 9 Activ بتصميم مميز بطبقة من طلاء P2i مقاوم لرذاذ الماء، كما يأتي هاتف Redmi 9 Activ بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما توفر شاومي هذا الإصدار باثنان من الإختيارات في الألوان.

أيضاً يتوفر هاتف Redmi 9 Activ بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

ويتوافق هاتفي Redmi 9i Sport وRedmi 9 Activ في مواصفات المعالج، والكاميرة، والتصميم الخارجي، إلا أن 9A يأتي بسطوع أعلى.

من جانب أخر يأتي هاتف 9i Sport بذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت فقط، كما يتوفر بألوان الأسود، والبنفسجي والأخضر المتدرج.

وينطلق هاتف Redmi 9A Sport بسعر 95 دولار فقط، بينما يأتي هاتف بسعر يبدأ من 120 دولار، حيث تتوفر هذه الإصدارات في السوق الهندي بالفعل اليوم عبر موقع شاومي الرسمي.

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